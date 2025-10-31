Claves del día: Javkin presenta Presupuesto 2026, Milei, Pullaro y las flexibilizaciones en los mercados

La economía argentina transita una etapa de ajuste fino, en la que las señales de política monetaria, la estrategia fiscal y la negociación política se entrelazan en un equilibrio frágil. En las últimas horas, el Banco Central anunció una reducción de los encajes bancarios del 100% al 95%, buscando inyectar liquidez al sistema financiero y frenar la montaña rusa de tasas que venía paralizando el crédito y la actividad.

La medida, interpretada en el mercado como una “válvula de escape” monetaria, fue acompañada por una nueva desregulación de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), anunciada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Entre los cambios más relevantes, se eliminan límites a la exposición en activos locales y se simplifican las normas operativas, lo que permitirá a los fondos manejar sus carteras con mayor flexibilidad y atraer capitales que habían emigrado a instrumentos en dólares o al exterior.

El objetivo oficial es retener pesos dentro del sistema financiero y canalizarlos hacia activos productivos, sin alterar la estabilidad cambiaria. Sin embargo, en las mesas de dinero el clima es más cauto: los inversores perciben una “inundación de pesos” que, aunque da aire a corto plazo, podría tensionar precios si no se consolida la baja de tasas. En paralelo, las licitaciones de noviembre serán clave para medir la profundidad de esta nueva fase del plan monetario.

Desde las mesas financieras, algunos operadores hablan de una “venganza del Toto” —en alusión al ministro Caputo— y de una nueva ventana de carry trade hacia fin de año, aprovechando el combo de dólar quieto y tasas en retroceso. Pero nadie se anima a cantar victoria: “Hay pesos, pero falta demanda de crédito y confianza empresarial”, resumió un operador rosarino.

Política y territorio: Milei, Pullaro y los fondos pendientes

Mientras tanto, la política busca su propio equilibrio. Javier Milei recibió a los gobernadores en la Casa Rosada, donde el tema central pasó por las reformas laboral y tributaria, mientras que las provincias volvieron a plantear el reparto de fondos nacionales. Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro insistió en los reclamos por la caja de jubilaciones, transporte y los recursos viales, temas sensibles para la provincia. “No se trata sólo de reformas estructurales, sino de garantizar condiciones para producir competitivamente”, explicaron desde su entorno.

Javkin y el Presupuesto 2026: equilibrio en medio de la recesión

En Rosario, el intendente Pablo Javkin presentará este viernes el Presupuesto 2026, un esquema de continuidad con foco en la obra pública y las cuentas equilibradas. El proyecto prevé un leve superávit fiscal y una inversión en infraestructura que rondará el 12% del gasto total, priorizando pavimentación, iluminación, espacios públicos y movilidad.

Aun con caída real de los ingresos propios y nacionales por la desaceleración económica, el municipio buscará sostener el ritmo de ejecución profundizando la mejora en la eficiencia del gasto.

Empresas, formación y futuro: el mensaje de Junior Achievement

El mundo empresarial y educativo tuvo su propia cumbre en la cena anual de Junior Achievement Rosario, que reunió a más de 55 empresas y entidades del sector productivo, financiero y tecnológico. En el encuentro, Gustavo Badosa (Sancor Seguros) fue anunciado como nuevo titular de la organización, en reemplazo de Juan Pivetta (Federada Salud).

En las mesas, entre brindis y diagnósticos, se habló del resultado electoral, de la expectativa sobre las reformas y de un consenso transversal: la macro empieza a moverse, pero se sostienen los interrogantes en torno a cómo activar la micro.

Vicentín, símbolo y síntoma

Mientras tanto, el empresariado regional sigue pendiente de la definición judicial sobre Vicentín, que podría resolverse en breve. La decisión marcará un hito sobre el futuro de la agroindustria santafesina y el clima de negocios en la región.

En síntesis, entre encajes más livianos, fondos más libres, presupuestos prudentes y reformas en debate, el país parece moverse en una transición que combina señales mixtas: una economía que intenta despertar y una política que aún busca cómo financiar el cambio.