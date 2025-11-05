Claves del día: Presupuesto 2026, Puente Rosario-Victoria concesionado y Activa Pymes hoy en la Bolsa

El martes marcó un punto de inflexión para el Gobierno de Javier Milei, que consiguió en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados el dictamen de mayoría para el proyecto de Presupuesto Nacional 2026. Con 20 firmas originales y el desempate ejercido por el presidente de la comisión, Alberto Benegas Lynch, el oficialismo consiguió 21 firmas y abrió el camino para tratar la “ley de leyes” en sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre.

Ese dictamen, logrado con apoyos parciales de PRO, UCR y la minoritaria Innovación Federal, marca un antes y un después: el oficialismo no solo tiene vía libre para debatir el presupuesto, sino que además apunta a lanzar antes de marzo un paquete de reformas tributaria y laboral.

En paralelo, los mercados locales y globales estuvieron atentos a otras señales. En EE.UU., en varias elecciones estatales, la oposición a Donald Trump se impuso, lo que generó un clima de nervios en las bolsas, muchas de las cuales cerraron en rojo. Esa volatilidad internacional se combinó con un dólar global firme, lo que permitió al Banco Central (BCRA) mantenerse al margen del mercado cambiario, mientras sumaba reservas: el dólar oficial cerró en $1.491,81, el blue en $1.460 y el contado con liquidación en $1.510,76, dejando una brecha negativa entre oficial y blue del 2%.

En el frente financiero doméstico se dio otro dato relevante: las tasas de interés volvieron a bajar. La tasa, que aún está por encima de la inflación, empieza a dejar de generar ese diferencial de rendimiento que impulsaba la dolarización o la fuga.

Asimismo, el Ministerio de Economía emitió una letra del Tesoro capitalizable en pesos (Lecap S16E6), por un valor de $3 billones, con vencimiento en enero de 2026, que reemplaza a otra letra en manos del BCRA con vencimiento en noviembre. La operación descomprime vencimientos finales del año y flexibiliza el perfil de refinanciamiento del Estado.

En el mercado de bonos, la tranquilidad cambió de signo: con la expectativa de que el Gobierno podría lanzar compras anticipadas de grandes emisiones (Bonares, globales cortos), los bonos argentinos subieron 0,1% y el riesgo país bajó a 655 puntos básicos. Mientras tanto, el mercado bursátil local se contuvo: el índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajó 0,3%; los ADR de empresas como Telecom Argentina y Mercado Libre subieron entre 1% y 1,5%, mientras que IRSA, TGS y Central Puerto S.A. retrocedieron entre 1% y 3,3%.

En tanto, desde la región agrícola, en la zona de la Pampa Húmeda se perdió aproximadamente 2 millones de hectáreas por inundaciones, lo que contrasta con un mejor día para el maíz y el trigo en la región de Rosario. Además, el Bitcoin sufrió una caída del 4,5 %.

En infraestructura, la adjudicación del tramo “Conexión” de las rutas 12 y 14 —la denominada “Ruta del Mercosur”—, que incluye el puente Rosario-Victoria, fue otorgada a la constructora rosarina Obring.

Activa Pymes 2025

Paralelamente, la ciudad de Rosario se prepara para recibir hoy a más de 400 empresarios, profesionales y emprendedores en el evento Activa Pymes 2025. El encuentro tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre desde las 14 horas en la Bolsa de Comercio de Rosario y combinará charlas, paneles, casos de éxito y espacios de networking pensados para abordar los principales desafíos de las pymes de la región.

El programa incluirá temáticas clave como transformación digital, inteligencia artificial aplicada al negocio, financiamiento, gestión y liderazgo, siempre con una mirada práctica sobre la realidad de las pymes de la región.

El cronograma contempla: a las 14:30 un “Living: Apoyo y Financiamiento” con la participación de Gustavo Puccini, Leandro Lopérgolo, Claudio Forneris y Fernando Luciani; a las 15:15 una mesa sobre Empresas Familiares con Martín Quiróz; a las 15:45 “Transformación Digital de la Empresa” a cargo de Martín Cabrera; a las 17:00 casos de éxito con Gabriel Fernández (AFG Ingeniería) e Ignacio Imaz (Crucijuegos); a las 17:30 “Experiencias de Cercanía” con Juan F. Retali; a las 18:00 “Visión Ciega: Cómo navegar cuando el mapa no existe” impartida por Eduardo Ergueta; y para cerrar a las 18:30 “La Economía que Viene” por Luciano Laspina.

Activa Pymes 2025 cuenta con el acompañamiento de entidades como Banco Macro, MAV, Telecom, Ringo Work, AFG Ingeniería, la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, consolidando una articulación público-privada orientada a fortalecer la competitividad del entramado pyme regional. La participación es gratuita pero los cupos son limitados.