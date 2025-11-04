Claves del día: el debut de Lew en Finanzas, el dólar firme y Milei viaja a EE. UU.

El Gobierno atraviesa un cruce complejo en el que se entrelazan internas políticas, tensiones empresariales y una coyuntura fiscal ajustada. Con la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, Diego Santilli al frente del Interior y Alejandro Lew al mando de la Secretaría de Finanzas, se infiere que la figura con mayor impulso es Karina Milei. Sin embargo, la pugna con Santiago Caputo continúa latente, generando fricción en los pasillos del Poder Ejecutivo.

Esta situación de incertidumbre se combina con una economía que vuelve a mostrar síntomas de estancamiento. El dato más distintivo llegó de la mano de ARCA: en octubre la recaudación tributaria alcanzó los $16,1 billones, pero registró una caída real del 3,5%. Esta merma en los ingresos aparece justo cuando el Tesoro afrontó el último pago del año con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y debió comprar dólares para cumplir, provocando que los tipos de cambio oficiales y financieros arrancaran noviembre al alza.

En paralelo, la exportación de carne mostró bríos suficientes para que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) acumulara reservas por US$ 1.404 millones en un solo día. No obstante, la sociedad soporta subas en transporte, prepagas, gas, electricidad y alquileres, al tiempo que en las carnicerías se observa un nuevo salto de precios, y las consultoras estiman que la inflación de octubre se movió entre 1,9 % y 2,8 %. El dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) se conocerá próximamente, pero muchos calculan que los gastos reales familiares suben mucho más rápido que lo que se consigna oficialmente por la composición de las canasta de gastos actuales.

En los mercados financieros el panorama es mixto: tras el impulso post-electoral que llevó a los títulos argentinos a subir cerca de 50 % en una semana —lo que no se veía en 30 años—, noviembre arrancó con leve descenso en los bonos y un riesgo país al alza (+9 unidades hasta 669 puntos básicos). En la Bolsa local, en cambio, hubo subas, aunque los inversores siguen tratando de descifrar qué ocurrirá con la interna dentro del oficialismo y qué señales dará el equipo económico.

El mercado del ahorro muestra otro cambio: las tasas de los plazos fijos mayores cayeron de 55% a 46% anual, mientras que los bancos grandes pagan 28% anual para montos pequeños, los más chicos elevan hasta 40%. Pero para quienes buscan techo propio, el golpe vino del Banco Nación al subir la tasa hipotecaria del 4,5% al 6% anual + UVA, alineándose con las demás entidades.

Entre las buenas noticias, la empresa Transener duplicó su ganancia en el tercer trimestre y el mercado de motos continuó encendido: en octubre las ventas crecieron 3,1% respecto a septiembre y un 32% frente al mismo mes del año pasado, marcando su mejor octubre desde 2017.

En el segmento cambiario, con el dólar oficial elevándose hasta $1.487,39, el blue quedó inerte ($1.445), el MEP y el contado con liquidación alcanzaron $1.499,21 y $1.519,72 respectivamente.

Mientras tanto, el Gobierno prepara una nueva licitación de deuda para este miércoles: la oferta incluirá siete instrumentos en pesos (letras y bonos con vencimientos entre febrero de 2026 y mayo de 2027) y un instrumento en dólares (letra D30A6 en dólares, reapertura). Este «menú» de deuda, diseñado para extender plazos y cruzar vencimientos, fue anunciado por el área de Finanzas en el marco del debut de Lew.

La Bolsa de Buenos Aires subió 3,6%. En los ADR argentinos hubo subas de 2 % a 8% para compañías como Telecom, BBVA, Edenor, Supervielle, Pampa E y Central Puerto, y bajas de 2% a 6% para Bioceres, Loma Negra, TGS e IRSA.

En commodities, el petróleo se mantuvo estable, los metales preciosos siguieron bajo presión y los granos cerraron a favor en Chicago, con buena rueda para la soja y el trigo —y también en Rosario. En criptoactivos, el Bitcoin bajó 2,2%.

Finalmente, en el plano del gobierno nacional la agenda internacional se reactiva: Javier Milei viaja a Estados Unidos para hablar con inversores, pero no se verá con Donald Trump, lo que añade un matiz de cautela en medio de este cóctel de reformas, internismos y presiones externas.

En resumen: el oficialismo intenta dar señales de orden —con cambios clave en el gabinete— mientras la economía manda señales mixtas y el empresariado se mantiene al borde de decidir si apuesta al país o espera. En este juego se definen empleos, inversión y la estabilidad de un ciclo que arranca lleno de promesas, pero también de interrogantes.