Claves del día: suben tasas a plazos fijos, baja de retenciones y aranceles, y dólar colchón sin tope

El gobierno busca mantener el clima proinversión tras el resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires, con una batería de medidas que intentan sostener el equilibrio entre desregulación, señales al agro y anabólicos para el mercado. Pero en paralelo, los números macro siguen mostrando "incertidumbre".

El dato más inquietante de este martes lo aportó el Indec: el superávit comercial de abril fue de apenas US$ 204 millones, con exportaciones por US$ 6.664 millones e importaciones por US$ 6.460 millones. La cifra representa una caída del 88% respecto al mismo mes de 2024. En el acumulado enero-abril, el superávit se desplomó 85,3% interanual.

En ese marco, el ministro Luis Caputo anunció que las retenciones continuarán hasta marzo del año próximo con la rebaja implementada meses atrás -gesto directo al corazón del agro-, pero confirmó que subirán para la soja y al maíz desde el 30 de junio. La medida fue celebrada por entidades del sector, que destacaron la "previsibilidad" para planificar inversiones.

Dólares, aranceles y colchones

En paralelo, en su presentación en AmCham, Caputo también despejó dudas respecto a la esperada medida para que personas físicas puedan usar libremente dólares no declarados sin tener que blanquearlos: “No es un blanqueo, es un nuevo régimen”, aclaró, y no tendrá tope de US$ 100.000 como se había especulado.

Otro anuncio relevante: baja de aranceles para 27 bienes de capital importados, en línea con la lógica que también aplicó sobre celulares, televisores y consolas, buscando fomentar competitividad productiva a menor costo. En las distintas cadenas productivas se sigue comentando el impacto de las primeras importaciones de maquinaria agrícola usada.

En la misma línea, se anunció que el primer proyecto minero aprobado bajo el régimen RIGI será para la extracción de litio, con una inversión estimada en más de US$ 2.500 millones.

Por otra parte, Córdoba tendrá su propio espacio en el puerto de Santa Fe. El Ministerio de Desarrollo Productivo, conducido por Gustavo Puccini, reflotó un viejo acuerdo que nunca se había implementado y ahora las empresas cordobesas dispondrán de un predio de hasta 10.000 metros cuadrados y estará ubicado en el sector de la terminal de contenedores y cargas generales del puerto santafesino. La idea es reproducir ese modelo en los puertos de Santa Fe y otros de la provincia.

En el plano internacional, también se dio a conocer que la brasileña Marfrig y Minerva se fusionan, creando un nuevo gigante global de la carne, lo que generó repercusión en los mercados agroindustriales del Mercosur.

¿Fin del veranito financiero?

Sin embargo, en los mercados locales las señales son mixtas. Los dólares financieros rebotaron, con el blue cerrando en $1.180, el MEP en $1.152,74 y el CCL en $1.167,68. El dólar oficial promedió $1.160, debajo del centro de la banda. Los bonos subieron levemente. En tanto, los bancos volvieron a subir las tasas de plazos fijos, que ya pagan entre 31% y 35% anual.

La Bolsa porteña, por su parte, mantuvo su tono positivo, con subas moderadas y persistentes, aunque con ADR mixtos en Wall Street.

Energía y músculo financiero

En el plano corporativo, Pampa Energía realizó una colocación internacional de deuda por US$ 340 millones, con vencimiento en 2034 y una tasa del 8%, lo que le permite despejar su perfil financiero hasta 2031.

Por su parte, Litoral Gas presentó en audiencia pública en el Enargás los argumentos para defender la prórroga por 20 años. Ahora el organismo deberá expedirse y se prevé que para antes de fin de año se conozca la decisión.

Mientras tanto, el ministro Javier Milei insistió este martes ante empresarios que "Argentina está baratísima" y es una excelente oportunidad de compra, reforzando su mensaje de libre mercado, competitividad y apertura, en línea con el tono que mostró en el evento AmCham Summit 2025.