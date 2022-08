¿Cómo descargar una imagen de un documento de Google?

Como la mayoría de las publicaciones en línea, se utiliza un CMS (sistema de administración de contenido) para cargar su contenido en la web. Este CMS en particular exige que cargue las imágenes que desea usar por separado del texto, lo que generalmente no presenta problemas. Pero recientemente, un escritor envió una excelente historia en la que había incluido las imágenes dentro del texto. El escritor se había ido de vacaciones, así que no podía pedirles que enviaran las imágenes por separado, y no parecía haber una forma obvia de descargar las imágenes para poder colocarlas en el CMS.

DESCARGAR A UN ARCHIVO HTML

La forma más sencilla es descargar el documento como un archivo HTML comprimido. Mientras esté en Google Doc, vaya a Archivo > Descargar > Página web (.html, comprimido). La página será comprimida y descargada.

Vaya a su carpeta de descargas (o donde haya dirigido sus descargas) y busque un archivo zip con el nombre de su documento. Descomprima el archivo. Busque en la carpeta resultante una subcarpeta llamada imágenes. Abra la carpeta de imágenes y encontrará todas las imágenes del documento.

PUBLICAR EN LA WEB

Este es un poco más indirecto que el primer método, pero funciona. Mientras esté en Google Doc, vaya a Archivo > Compartir > Publicar en la web. Tendrá la opción de publicar un enlace o una inserción. En la pestaña Enlace , haga clic en el botón Publicar y, cuando le pregunte si realmente desea hacerlo, haga clic en Aceptar. Haga clic en el botón Publicar para obtener un enlace a una versión de página web de su documento.

Aparecerá una ventana emergente con un enlace a la página web. Copia el enlace. En una nueva pestaña o página en su navegador, pegue el enlace y presione Volver. Ahora puede simplemente hacer clic derecho en cualquier imagen que desee y guardarla en su dispositivo.

GUARDAR LA IMAGEN EN KEEP

Extrañamente, aunque no puede descargar imágenes de Google Docs, puede descargarlas desde la aplicación de notas de Google, Keep. Así que aquí está la tercera alternativa. Haga clic derecho en la imagen de Google Docs que desea descargar. Haz clic en Ver más acciones > Guardar en Keep. Después de enviar una imagen a Keep (está en la barra lateral a la izquierda aquí), puede guardarla en su computadora a través del menú contextual.

Puede buscar en la barra lateral de Google Docs o puede abrir Keep en una pestaña/ventana separada. En cualquier caso, una vez que haya encontrado su nueva nota de Keep con la imagen, puede hacer clic derecho en la imagen y descargarla.