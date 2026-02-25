Por qué el alineamiento con EEUU redefine precios de activos en América Latina

La política exterior de Estados Unidos, bajo la actual administración, está reconfigurando el mapa de riesgos en los mercados latinoamericanos. Según un análisis del Institute of International Finance (IIF), la relación que cada país mantiene con Washington —especialmente en términos geopolíticos, comerciales y de seguridad— genera efectos directos en las valuaciones y expectativas de los activos financieros regionales.

Este alineamiento, que en algunos casos ha venido acompañado de apoyo financiero, acuerdos comerciales y cooperación técnica, contrasta con las relaciones tradicionales que muchos países de la región mantienen con China, un socio clave en comercio, infraestructura y financiamiento. El IIF advierte que esta dicotomía está volviendo más complejos los riesgos de mercado y la fijación de precios de activos latinoamericanos.

Divergencias entre países

El informe del IIF identifica distintos grados de exposición geopolítica entre los países de la región:

* Argentina y Chile son mencionados como los países del Cono Sur con mayor alineamiento con las prioridades de Washington, lo que ha tenido efectos positivos en aspectos como la compresión de los diferenciales de sus bonos soberanos y mejores perspectivas para acceder a mercados de capitales.

* México, Colombia y varios países de Centroamérica aparecen como más vulnerables a cambios en la política estadounidense, principalmente por su fuerte dependencia comercial y económica de las decisiones de Washington.

* Brasil y Perú, en tanto, muestran oportunidades de reforzar su relación bilateral con Estados Unidos, especialmente si aprovechan los espacios de cooperación para ampliar opciones de financiamiento y estabilidad institucional.

Este mapeo de riesgos es relevante porque, en mercados financieros emergentes, la percepción de estabilidad política y de alineamiento estratégico influye en la demanda por activos locales, el nivel de riesgo exigido por los inversores y las tasas de retorno esperadas.

Argentina: caso paradigmático

El IIF resalta que, en el caso argentino, el alineamiento más alto con las prioridades de Washington en el Cono Sur ha generado beneficios claros:

* La asistencia financiera estadounidense contribuyó a contener tensiones financieras preelectorales y estabilizar mercados.

* Facilitó la victoria del gobierno en elecciones clave, lo cual fue interpretado como un factor que redujo la incertidumbre de los inversores.

* Permite avanzar en un acuerdo integral de comercio e inversión con Estados Unidos, especialmente en sectores de minerales y energía críticos.

A pesar de esto, el informe subraya que mantener equilibrio entre la dependencia económica de China y los vínculos con Estados Unidos será clave para sostener la confianza de los mercados.

Conclusión: geopolítica, riesgo y precios

La conclusión del IIF es que el posicionamiento geopolítico de los países latinoamericanos —medido en términos de alineación con Washington— está emergiendo como un factor determinante en la fijación de precios de activos en la región. Países que logren equilibrar sus relaciones externas y reforzar disciplina fiscal e institucional probablemente atraerán mayor inversión y experimentarán menores primas de riesgo.