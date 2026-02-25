Abejas y cultivos: una relación que puede "engordar" el bolsillo del productor

Un ensayo realizado en Rafaela, Santa Fe, demostró el efecto de insectos polinizadores y la incorporación colmenas de abejas melíferas, permite aumentar el rendimiento del Brassica carinata en casi 900 kilos por hectárea respecto de situaciones donde las flores no reciben visitas.

“La presencia de polinizadores aumentó un 37 % el rendimiento de semillas por unidad de superficie, sin afectar el contenido de grasas y proteínas”, detalló Emanuel Orellano, investigador del INTA y uno de los responsables del trabajo.

La investigación destaca una dependencia crítica: la polinización biótica representa entre el 37 % y el 40 % del ingreso potencial del lote. Estos datos subrayan la necesidad de integrar la actividad apícola dentro de los esquemas agrícolas, no solo para maximizar la oferta de materia prima, sino para garantizar la viabilidad económica y la competitividad del sistema.

Estos resultados posicionan a la polinización como un componente estratégico del manejo agronómico: cuando las plantas estuvieron expuestas a polinización biótica, el rinde trepó a 2.427,9 kilogramos por hectárea. Mientras que, bajo autopolinización, el rendimiento promedio fue de 1.538,8. “La polinización biótica incrementó significativamente todas las variables de rendimiento evaluadas en comparación con la autopolinización: más frutos formados, más semillas por fruto y mayor peso total de semillas por unidad de superficie”, detalló el investigador.

Un dato relevante es que no se registraron diferencias en el número de plantas por metro cuadrado ni en la materia seca total entre tratamientos. Tampoco hubo variaciones significativas en el contenido de proteína bruta ni en el extracto etéreo de las semillas. Es decir, la intervención sobre la polinización impactó directamente en la cantidad producida, sin alterar la calidad del grano.

En este sentido, los resultados confirman que, si bien el cultivo puede producir semillas en ausencia de polinizadores, la autopolinización resulta insuficiente para expresar su potencial reproductivo, resaltando su dependencia a la polinización cruzada.

“La polinización biótica tiene un efecto positivo y significativo sobre la productividad de Brassica carinata en condiciones reales de producción y constituye un servicio ecosistémico clave para la producción agrícola, particularmente en cultivos con dependencia de los insectos polinizadores”, subrayó Orellano.

A su vez, no dudó en considerar esencial integrar la polinización como un componente del manejo agronómico de Brassica carinata y un insumo productivo estratégico, cuyo aporte económico justifica plenamente la implementación de prácticas de manejo orientadas a la conservación de polinizadores silvestres y/o la incorporación planificada de colmenas de Apis mellifera manejadas durante el período de floración.