Lanzan líneas de crédito para MiPyMEs santafesinas a tasas inéditas: los detalles

A partir de un convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Banco Municipal de Rosario, el Gobierno de Santa Fe presentó nuevas líneas de financiamiento orientadas a fortalecer el capital de trabajo.

Sobre esta nueva línea, el ministro Gustavo Puccini aseguró que “este es el primer convenio del año que firmamos con el Banco Municipal de Rosario para que las MiPyMEs puedan acceder a financiamiento en condiciones preferenciales, facilitando la sostenibilidad de sus actividades, la expansión productiva y la concreción de inversiones estratégicas.

"De esta manera, en Santa Fe continuamos consolidando una herramienta concreta para ampliar el acceso al crédito. Por pedido de nuestro gobernador, seguimos acompañando el crecimiento de las empresas santafesinas en cada región”.

Mientras tanto, el presidente de la entidad bancaria, Claudio Forneris, destacó que “para nosotros es una gran satisfacción y un verdadero orgullo facilitar el acceso al financiamiento a las pymes de la provincia, ya sea para capital de trabajo como para el desarrollo de proyectos de inversión, además de una línea especial destinada al sector turístico, que incluye hoteles y establecimientos gastronómicos”.

El detalle

El acuerdo contempla un cupo total de $20.000 millones, con montos de hasta $150 millones por empresa para capital de trabajo e inversión, y hasta $500 millones para el sector turismo.

Los créditos tendrán plazos de hasta 36 meses, con hasta 12 meses de gracia de capital (según la línea), y contarán con una bonificación de hasta 20 puntos en la tasa de interés, estableciendo un piso de Tasa Nominal Anual (TNA) del 20%.

Podrán acceder a estas líneas las empresas con actividad en la provincia que cuenten con certificado MiPyME vigente, calificación crediticia en el Banco y Certificado de Elegibilidad provincial.

Los interesados podrán iniciar la gestión del crédito a través del sitio web oficial del banco (www.bmros.com.ar) o comunicarse con su oficial de cuenta, en caso de ya ser clientes. Todos los préstamos estarán sujetos a evaluación crediticia y a las condiciones de contratación vigentes.

La vigencia del programa será hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta agotar el cupo disponible.