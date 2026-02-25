Claves del día: Santa Fe va contra la industria del juicio, dólar en alza y agro en modo récord

Con respaldo del Gobierno provincial, diputados del oficialismo en Santa Fe impulsan una profunda reforma al Código Procesal Laboral que apunta a un objetivo explícito: bajar la litigiosidad que, según los autores del proyecto, duplica la media nacional y encarece el costo de producir en la provincia.

El diagnóstico es contundente. Mientras el promedio nacional es de 62 juicios cada 10.000 trabajadores, Santa Fe registra 148, muy por encima de distritos comparables como Córdoba (68). Para el diputado Martín Rosúa, coautor del proyecto, esta brecha le cuesta al sector privado santafesino unos US$ 100 millones anuales en primas de ART por encima del promedio nacional.

“Tenemos la misma cantidad de siniestros que Córdoba, pero el doble de juicios”, advirtió. Según su análisis, esa diferencia explica por qué las primas de ART en Santa Fe rondan los 4 puntos, frente al 2,70 nacional. Dinero que —asegura— “no va ni al empresario ni al trabajador”, sino que se pierde en un sistema de incentivos distorsionados.

Los ejes de la reforma

El proyecto se apoya en cuatro pilares centrales:

Cuerpo Especializado de Peritos Judiciales: prioridad a peritos dependientes del Poder Judicial para evitar discrecionalidad y unificar criterios técnicos.

Nuevo régimen de honorarios: se fija un estándar de 5 JUS, desligado del monto del juicio o del porcentaje de incapacidad, para eliminar incentivos económicos a la sobredimensión de reclamos.

Revisión de Comisiones Médicas: el plazo para iniciar acciones judiciales tras un dictamen se reduce de dos años a 45 días hábiles.

Limitación del debate judicial: solo podrán discutirse en tribunales las cuestiones planteadas en la instancia administrativa.

Los impulsores del proyecto sostienen que los honorarios “no pueden estar determinados por el resultado de la sentencia”, ya que eso genera un interés contrapuesto con la búsqueda de la verdad objetiva. Sin embargo, este punto encuentra la resistencia en algunos legisladores, incluso del oficialismo y del lobby de las entidades que representan a los profesionales, y no sólo abogados, ya que tendría un impacto en los ingresos de sus propias cajas.

La reforma prevé plena vigencia del nuevo sistema pericial. Según sus impulsores, no busca recortar derechos sino “ordenar incentivos”: que quien tenga un derecho legítimo cobre rápido y desalentar lo que definen como “industria del juicio”. También anticipan futuras medidas, como la unificación de tasas de interés judicial y mejoras administrativas, tomando como referencia el modelo cordobés, que redujo su litigiosidad en 77%.

Economía real: crecimiento y agro como locomotora

En paralelo, el frente macroeconómico trajo señales expansivas. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la actividad económica creció 3,5% interanual en diciembre de 2025 y 1,8% frente a noviembre. El acumulado anual cerró con un alza de 4,4%.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae), once sectores mostraron subas, destacándose Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con un salto interanual del 32,2%, impulsado por una producción histórica de trigo, con rindes 50% superiores al promedio de las últimas cinco campañas. Pero si no fuera por esto, el panorama en varios rubros es preocupante.

En el mercado físico, la plaza de Rosario reflejó optimismo: subieron los precios de sorgo, trigo, girasol y soja, mientras que el maíz mostró bajas. En Chicago, la soja tuvo un buen día, pero el maíz y el trigo retrocedieron.

Dólar, tasas y nuevo bono en escena

La jornada también marcó un reacomodamiento cambiario. Con el dólar oficial en $1.399,59, el Banco Central compró US$ 48 millones, aunque las reservas netas solo crecieron en US$ 28 millones.

El oficial subió $7,90; el blue avanzó a $1.430; el MEP y el CCL también registraron alzas, en un contexto donde algunos grandes inversores empezaron a desarmar posiciones de carry trade. La brecha entre el oficial y el blue quedó en torno al 2%.

El Tesoro excluyó bonos de tasa fija en su licitación, señalando intención de bajar tasas e inyectar pesos. Las LECAP se ubicaron entre 2,5% y 2,65% efectivo mensual en el corto plazo. Los bancos, presionados por movimientos de liquidez, sostuvieron tasas de plazos fijos en 27,6% para pequeños depósitos y elevaron hasta 43,3% para grandes montos, en un escenario donde consultoras proyectan inflación anual levemente superior al 26%.

En ese marco, el ministro Luis Caputo lanzó una nueva estrategia: el BONAR 2027, un bono del Tesoro en dólares con vencimiento en octubre de 2027 y cupón del 6% anual, con intereses pagaderos mensualmente. La meta es captar hasta US$ 2.000 millones para cubrir parte de los US$ 4.200 millones que vencen el 9 de julio por Bonares y Globales reestructurados en 2020.

La Bolsa de Buenos Aires subió 1,4% y las ADR argentinas en Nueva York avanzaron entre 1% y 6%. En commodities, el petróleo cayó 0,5%, los metales preciosos retrocedieron y los metales básicos mostraron subas firmes.

En un mismo día, Santa Fe debatió cómo desarmar su litigiosidad récord, el agro empujó la actividad a máximos históricos y el mercado financiero recalibró dólar, tasas y deuda. Un combo que deja en evidencia que la competitividad, el crédito y la estabilidad siguen siendo el eje de la discusión económica argentina.