Cómo el nuevo clima político encendió negocios, reactivó fusiones y el lobby para poner a Rosario en el radar minero

El resultado electoral del 26 de octubre no solo redefinió el mapa político: reconfiguró la atmósfera de los negocios. Los grandes despachos financieros y corporativos pasaron del modo “pausa” al modo “proyecto”. En apenas una semana, las casas matrices de multinacionales que operan en el país comenzaron a enviar señales de confianza: reuniones, informes, misiones comerciales y hasta nuevas carpetas de inversión.

El diagnóstico común entre los ejecutivos de primera línea es que el país recuperó previsibilidad, al menos en el corto plazo, y que esa certeza es un combustible poderoso para reactivar el flujo de capitales.

El acuerdo con Estados Unidos: entre patentes, soja y “lentejas”

En ese nuevo tablero, el acuerdo comercial con Estados Unidos ocupa un lugar central. Fuentes empresarias aseguran que el entendimiento “está prácticamente cerrado”, pero se demoró unos días para pulir la letra chica.

Entre los capítulos más sensibles se encuentra el de propiedad intelectual y patentes, donde se concentra una de las internas más fuertes dentro del propio gobierno argentino.

El borrador prevé cambios estructurales: la protección de los datos de los estudios clínicos, una revisión de los criterios de patentabilidad, y la adhesión a un nuevo Tratado de Cooperación en Patentes, una ley que lleva más de 30 años trabada en el Congreso.

El sector farmacéutico nacional, agrupado en CILFA, presiona para que el texto no avance tal como lo propone Washington. Sin embargo, habrá que ver qué definición toma Milei si esa es la única traba pendiente para cerrar el acuerdo.

Para otros sectores, en cambio, el impacto sería positivo: el campo y la agroindustria ven en este acuerdo una oportunidad inédita para potenciar la producción exportadora más allá de los granos tradicionales. “No es solo soja, maíz o trigo; esto puede abrir puertas hasta para las lentejas”, graficó un CEO que sigue de cerca las negociaciones.

El texto, una vez cerrado, deberá ser ratificado por el Congreso argentino, por lo que el tratamiento se postergaría hasta después del 10 de diciembre, cuando cambie la composición legislativa.

Un cambio de clima real: del dólar al empleo

El nuevo clima político no se traduce solo en euforia financiera. También empieza a sentirse un reacomodamiento en las expectativas sociales a las que se debe prestar atención.

Por primera vez en más de 15 años, la inflación dejó de ser la principal preocupación en las encuestas, desplazada por dos temas más concretos: la caída del ingreso y el miedo a perder el empleo.

Y los datos lo confirman: según el Índice Compuesto de Actividad (CA Arg) elaborado por las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe, la economía entró nuevamente en recesión. En septiembre el indicador bajó 0,01%, arrastrado por la industria, la construcción, la recaudación nacional y el empleo, mientras que el índice de expectativas empresarias cayó 0,3%.

El propio sector privado reconoce que las reformas laboral y tributaria que el nuevo gobierno promete impulsar serán necesarias, pero no generarán empleo por sí mismas en el corto plazo.

“Si no se reactiva el consumo interno y no bajan fuertemente las tasas, no hay reactivación ni inversión que se sostenga”, admiten en el empresariado rosarino.

En ese sentido, la reciente baja de encajes bancarios y la normalización del mercado de pesos son vistas como señales positivas para estimular el crédito productivo, aun al costo de un leve repunte inflacionario que el gobierno estaría dispuesto a bancar.

Rosario, epicentro del nuevo ciclo exportador

En el radar regional, la apuesta más ambiciosa es clara: convertir a Rosario y su zona portuaria en la salida natural de la minería cordillerana.

Un proyecto de USD 700 millones podría reconfigurar el mapa exportador argentino, permitiendo que minerales provenientes de San Juan, Mendoza y Catamarca lleguen por tren hasta los puertos del Gran Rosario, agregando USD 20.000 millones anuales en exportaciones.

“Es ahora”, sintetiza María de los Ángeles Milicic, CEO de la constructora Milicic que desde hace tres décadas está en el sector minero y petrolero.

“Si logramos que la producción minera cruce el país hacia el río Paraná, el impacto será estructural: logística, empleo y una nueva escala de desarrollo para la región.”

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario coinciden y aseguran que el plan debería ser prioridad nacional, mientras que la AIM impulsa un frente institucional para promover la rehabilitación de las trazas ferroviarias y sumarse al lobby público-privado que el proyecto necesita. Milicic está convencida que las entidades de la región deben juntarse bajo un mismo paraguas e impulsar el proyecto. Las automotrices radicadas en Córdoba (Renault y Stellantis) también están convencidos que se debe salir por Rosario y en ese camino avanzan.

Se prevé que para el 2026 haya disponible fondos para infraestructura de organismos internacionales. Ya lo dijo el CEO de Barrick Gold cuando le advirtió al gobierno a mediados de año: "Con el RIGI no alcanza, faltan rutas".

Fusiones, adquisiciones y dólares frescos

El viraje político también reanimó el mercado corporativo. En los principales estudios de abogados de Buenos Aires y Rosario, las carpetas de fusiones y adquisiciones (M&A) que llevaban meses frenadas comenzaron a moverse.

Entre las operaciones en marcha figuran la venta de Raízen (Shell Argentina), definiciones clave sobre Vicentin —donde el juez Fabián Lorenzini deberá resolver las impugnaciones entre Grassi y Molinos Agro–LDC—, y venta de de Carrefour, entre otros cambios de manos en danza.

Los bancos hablaron esta semana de una docena de transacciones activas y una cartera potencial de USD 5.000 millones en emisiones de deuda y capital durante los próximos meses.

Empresas como Tecpetrol, YPF, CGC, TGS, PAE, Telecom y Genneia, junto a las provincias de Santa Fe, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, preparan colocaciones externas.

En el caso de Santa Fe sería para sumar más obras públicas.

Rosario busca cambiar su skyline

El nuevo ciclo inversor también se ve en el frente urbano. Con la reciente ordenanza que habilita torres de hasta 120 metros, Rosario dio un paso decisivo hacia una nueva fisonomía. El cambio urbanístico llega acompañado de una revitalización gastronómica que venía bastante demorada.

En las próximas semanas abrirá el polo gastronómico licitado en los galpones junto a La Isla de los Inventos, que sumará una docena propuestas con marcas locales y nacionales.

A eso se sumará en los próximos meses de la reapertura del ex Munich en el Parque Urquiza a cargo de la familia imhoff, la inauguración de locales frente al río (en la zona de Entre Ríos y el Paraná) y la definición por el Arena de la Rural, el megaespacio de shows donde competirán jugadores de la talla como Dale Play, con un plan de más de 100 eventos por año.

El intendente Pablo Javkin, mientras tanto, avanza con un ajuste interno que multiplicó los sumarios administrativos por control (de 5/6 anuales a más de 40 en el último año), por ejemplo de horas extras.

También avanza con un proyecto de inversión del LEM (Laboratorio de Especialidades Médicas) apalancado por los grupos médicos locales. Y con un programa de obras conjunto con la provincia por más de $330.000 millones, que culminará con los Juegos Sudamericanos 2026.

Una oportunidad para no dejar pasar: Activa Pymes

Esta semana Rosario se prepara para recibir a más de 400 empresarios, profesionales y emprendedores en Activa Pymes 2025, el nuevo encuentro que se propone convertirse en un punto de referencia para el ecosistema productivo regional.

Organizado por la Municipalidad de Rosario y Ecos365, junto a aliados estratégicos del sector público y privado, el evento tendrá lugar el miércoles 5 de noviembre en la Bolsa de Comercio de Rosario, con una jornada que combinará charlas, paneles, casos de éxito y espacios de networking pensados para abordar los principales desafíos de las pequeñas y medianas empresas.

El país arranca una nueva etapa. Los mercados festejan, los empresarios planifican y las provincias, cada una con su impronta, buscan no quedar afuera del ciclo que promete dólares frescos y nuevos empleos. Pero se arranca con un escenario en la calle que sigue siendo complejo para pymes y trabajadores.

En ese esquema, Rosario emerge como un punto de convergencia entre el agro, la energía, la minería y el conocimiento.

La diferencia, esta vez, es que los números cierran: una inversión relativamente acotada podría multiplicar exportaciones, reactivar la industria y convertir al Gran Rosario en el gran nodo logístico del país.

El tren pasa cerca. Y todos, desde Washington hasta el río, parecen querer subirse.