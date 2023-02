¿Cómo transferir videos de iPhone a una PC con Windows?

Su iPhone sigue desconectándose de su PC con Windows o Mac cuando intenta importar fotos o videos. Es posible que vea el error "Un dispositivo conectado al sistema no funciona".

Evite que su iPhone convierta automáticamente el video al formato heredado H.264 yendo a Configuración > Fotos > Transferir a Mac o PC y tocando Conservar originales.

Resulta que el iPhone tiene una configuración oculta que, de forma predeterminada, convierte todos los videos que transfiere a una PC al formato H.264, que es más fácil de reproducir, pero paradójicamente, esa conversión requiere más espacio libre en su teléfono . De hecho, el doble de espacio: ese clip de 6,9 GB en mi iPhone es un clip de 15,2 GB en mi computadora con Windows.

Afortunadamente, puedes decirle a tu iPhone que deje de convertir videos con bastante facilidad. Simplemente está enterrado en un menú del sistema en Configuración > Fotos > Transferir a Mac o PC .

Cuando tiene mucho espacio libre en su teléfono, la elección de Apple para convertir tiene sentido. Windows no se envió de forma nativa con soporte para HEVC / H.265, el formato de video más eficiente que Apple usa para realizar trucos geniales como HDR en tiempo real, modo cinemático y más, mientras que H.264 funciona prácticamente en todas partes. Incluso puede decirle a su iPhone que grabe en H.264 para comenzar en Configuración > Cámara > Formatos , pero luego perderá esas ingeniosas capacidades.

Y probablemente no debería porque no es tan difícil reproducir contenido H.265 en una PC con Windows. Puedo reproducir el video original en mi copia gratuita de VLC Media Player sin problemas, y mi aplicación Microsoft Movies & TV incluso parece reproducirlo, aunque no he instalado las extensiones de video HEVC de 99 centavos de Microsoft desde mi último reformateo de PC.

De todos modos, espero que esto te ayude con tu iPhone sin almacenamiento. Personalmente, nunca voy a pagar la nota de rescate de Apple , sin importar cuánto me regañe la compañía para que pague algún cambio adicional por iCloud.