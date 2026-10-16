Cómo vender más y llegar a nuevos mercados: el programa gratuito que apunta a las pymes

Resumen Ejecutivo El Gobierno nacional, la Cámara Internacional de Comercio y TikTok lanzan Digital Commerce Labs en octubre de 2026 para capacitar a pymes argentinas.

lanzan en octubre de 2026 para capacitar a pymes argentinas. El programa ofrece formación gratuita en marketing multicanal, inteligencia artificial y comercio internacional a través de contenidos autogestionados y aulas virtuales.

La iniciativa busca potenciar el sector digital, respaldada por un crecimiento del 21% interanual en las órdenes de compra online durante el primer semestre.

Las pequeñas y medianas empresas argentinas tendrán una nueva herramienta para fortalecer sus negocios digitales. TikTok, la Cámara Internacional de Comercio (ICC), a través de ICC Argentina, y el Gobierno nacional impulsan un programa de capacitación gratuita que apunta a transformar la presencia online de los emprendimientos en nuevas oportunidades comerciales.

La iniciativa se denomina Digital Commerce Labs (Laboratorios de Comercio Digital) y cuenta con el apoyo de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación. Su objetivo es brindar herramientas prácticas para que las empresas puedan mejorar sus estrategias de venta, llegar a nuevos consumidores y explorar mercados internacionales.

El programa está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas, además de emprendedores, sin importar su sector de actividad o su nivel de desarrollo digital.

Qué incluye el programa gratuito para pymes

La propuesta combina distintas modalidades de formación para que los participantes puedan incorporar conocimientos y aplicarlos a sus negocios.

Entre los contenidos previstos figuran la creación de contenido digital, el marketing multicanal, el uso de herramientas de inteligencia artificial y el desarrollo de estrategias comerciales orientadas al comercio internacional.

La capacitación se organizará en tres formatos:

* Encuentros de comunidad: espacios presenciales o virtuales para intercambiar experiencias, conocer casos de éxito y analizar tendencias comerciales.

* Módulos online autogestionados: cursos de entre cuatro y cinco horas que podrán realizarse desde distintos dispositivos y al ritmo de cada participante.

* Aulas virtuales con especialistas: encuentros de entre una hora y media y dos horas, con demostraciones de herramientas, ejercicios colaborativos y análisis de situaciones concretas.

La intención es que las empresas no se limiten a publicar videos en redes sociales, sino que puedan incorporar los canales digitales a una estrategia comercial más amplia.

Del contenido digital a las ventas: el desafío de las pymes

Para los pequeños negocios, las redes sociales representan una vía para mostrar productos, construir una marca y entrar en contacto con nuevos clientes. Sin embargo, convertir las visualizaciones y las interacciones en ventas requiere planificación y conocimientos específicos.

En ese punto se concentra la propuesta de Digital Commerce Labs: ofrecer herramientas para que las empresas definan sus públicos, desarrollen contenidos relevantes y articulen sus acciones de comunicación con sus objetivos comerciales.

La capacitación también contempla el uso de inteligencia artificial y estrategias multicanal, dos recursos que pueden ayudar a las pymes a organizar sus tareas de marketing, mejorar sus procesos y ampliar sus oportunidades de contacto con potenciales compradores.

El alcance del programa no se limita a TikTok como plataforma. La iniciativa busca aportar conocimientos que puedan integrarse a una estrategia de comercio digital más completa.

El comercio electrónico gana protagonismo

El lanzamiento se produce en un contexto en el que los canales digitales adquieren mayor relevancia para las empresas argentinas.

Según los datos citados por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en la cobertura de El Cronista, las órdenes de compra online registraron un crecimiento interanual del 21%, mientras que la facturación del comercio electrónico llegó a cerca de $19,5 billones durante el primer semestre de 2026, un 28% más que en el mismo período del año anterior.

En este escenario, desarrollar capacidades digitales puede convertirse en una herramienta para diversificar los canales de venta y reducir la dependencia de los circuitos comerciales tradicionales.

Para las pymes, el desafío consiste en aprovechar esa expansión con estrategias que respondan a sus posibilidades operativas, sus productos y las características de sus clientes.

Cuándo comienza la capacitación y cómo será el lanzamiento

De acuerdo con la información publicada por El Cronista, el programa comenzará a implementarse en Argentina durante octubre de 2026.

El lanzamiento oficial está previsto para el miércoles 21 de octubre a las 11, mediante una sesión virtual. A partir de esa instancia estarán disponibles los primeros contenidos autogestionados, mientras que las aulas virtuales con especialistas comenzarán durante el primer trimestre de 2027.

La coordinación local estará a cargo de Marcelo Elizondo, representante de ICC Argentina.

Los detalles definitivos de inscripción, acceso y participación deberán consultarse en los canales oficiales del programa.

Una iniciativa internacional con foco en los negocios locales

Digital Commerce Labs forma parte de una iniciativa global impulsada por la ICC y TikTok que alcanza mercados de América Latina, África y el Sudeste Asiático.

En la región latinoamericana, el programa también contempla a México, Colombia y Perú. La propuesta combina contenidos de formación global con actividades adaptadas a las necesidades de cada mercado.

Para las empresas argentinas, la oportunidad estará en transformar esos conocimientos en acciones concretas: mejorar su presencia digital, incorporar nuevas herramientas y ampliar su alcance comercial.

En definitiva, el objetivo va más allá de aprender a utilizar una red social. La apuesta es que las pymes puedan convertir el comercio digital en una vía efectiva para generar ventas, desarrollar sus marcas y acceder a nuevos mercados.