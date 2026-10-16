Claves del día: fábricas a media máquina, inversión en Guardería Náutica y biotecnológica local va a liquidación

El Banco Central pasó los US$50.000 millones de reservas brutas. En las fábricas, sin embargo, sigue sobrando espacio para producir. Moolec propone votar su liquidación voluntaria después de haber enfrentado un pedido de liquidación forzosa en Islas Caimán, un conflicto que Ecos365 había contado en septiembre. Algodonera Avellaneda quebró y busca una salida que preserve la actividad. Celulosa redujo sus pérdidas, aunque sigue condicionada por la demanda y la energía.

También hay decisiones de inversión y cambios de negocio. Un grupo empresario prepara la renovación de la Guardería Náutica Centro de Rosario, mientras Simpa y Tagle se organizan para asumir la representación de Nissan en el país. Y, cuando las cuentas parecían tener suficientes variables, las crecidas del Paraná y el Uruguay suman presión sobre la ganadería y el arroz.

El Central compra reservas

El BCRA adquirió US$182 millones ayer y cerró con reservas internacionales brutas por US$50.040 millones. El stock aumentó US$318 millones durante la jornada, favorecido también por la valorización del oro.

Las compras de octubre alcanzaron los US$915 millones, por encima de los US$473 millones de septiembre y los US$768 millones de agosto. Desde enero, las adquisiciones acumularon US$15.483 millones.

El ingreso de divisas se sostiene en las exportaciones agroindustriales y energéticas, junto con las colocaciones de deuda de empresas y provincias.

Wall Street mira las fábricas porque también mira las urnas

Las reuniones del equipo de investigación del Galicia con fondos de Nueva York dejaron una conclusión: predomina la espera. Según el informe, las inquietudes se concentran en el escenario electoral de 2027, la actividad económica y el financiamiento del próximo año.

Diego Chameides, responsable de Research & Strategy del banco, explicó que los inversores vinculan la debilidad de la construcción, la industria y el comercio con las posibilidades electorales de Javier Milei. También preguntan por las candidaturas, las alianzas y el futuro de las PASO.

En deuda, quieren saber cómo cerrará el programa financiero si no se reabre la colocación de Bonares y cuánto podría requerir el Tesoro del BCRA. Valoran la aceleración reciente de las compras de dólares, pero reclaman flujos sostenidos.

Un ejercicio del Galicia ubica en torno al 58% la probabilidad implícita de continuidad de las políticas económicas reflejada en los bonos, bajo determinados supuestos. Es una estimación financiera, no una encuesta electoral. La mayoría de los interlocutores no ve presión cambiaria inmediata, aunque exige más reservas para atravesar 2027.

La industria mejora unas décimas

El dato industrial conocido corresponde a utilización de capacidad instalada: en agosto se empleó el 58,5%, frente al 58,2% de julio y al 59,6% de un año antes. La mejora mensual fue de 0,3 puntos porcentuales; nueve de las doce ramas relevadas quedaron debajo de agosto de 2025.

La refinación de petróleo lideró con 88,8%. Le siguieron las industrias metálicas básicas, con 70,1%; alimentos y bebidas, 66,4%; químicos, 65,2%; y papel y cartón, 61,3%.

En el extremo más débil apareció la metalmecánica sin automotores, con 35,9%, contra 44,6% un año antes. Dentro de ese panorama, la producción de maquinaria agropecuaria cayó 37,9% interanual y la de aparatos domésticos, 28%.

Las automotrices utilizaron el 46,2% de su capacidad, frente al 53,3% previo. También quedaron debajo del promedio minerales no metálicos, edición e impresión, textiles, tabaco y caucho y plástico. Sólo refinación, químicos y papel y cartón mejoraron interanualmente.

Para Santa Fe, la debilidad de maquinaria agrícola, electrodomésticos y automotores tiene especial relevancia por sus proveedores y empleo.

Moolec: del laboratorio rosarino a votar su liquidación

Moolec Science convocó a sus accionistas para el 20 de octubre con una propuesta de liquidación voluntaria. La documentación societaria también plantea designar a Cassandra Ronaldson y Amiel Gottlieb, de Interpath, como liquidadores conjuntos. La decisión todavía necesita aprobación.

La compañía nació en 2020 dentro del ecosistema Bioceres. Entre sus fundadores estuvieron Gastón Paladini, Martín Salinas y Henk Hoogenkamp. Su apuesta era producir proteínas animales a través de plantas modificadas genéticamente, con desarrollos como soja con proteínas porcinas e ingredientes derivados del cártamo.

Llegó a Nasdaq en enero de 2023, pero las dificultades financieras y las reorganizaciones societarias terminaron desplazando el foco hacia su supervivencia. Los resultados muestran ingresos por US$5,2 millones y una pérdida operativa de US$10,2 millones. La ganancia neta extraordinaria estuvo vinculada principalmente con efectos contables por pérdida de control de subsidiarias, no con una recuperación comercial.

La eventual liquidación de Moolec no implica automáticamente el cierre de Bioceres Crop Solutions —BIOX— ni de todas las sociedades vinculadas al grupo. Sus situaciones jurídicas y operativas deben distinguirse.

El antecedente que contó Ecos365

El 21 de septiembre, Ecos365 publicó el antecedente judicial de Moolec en Islas Caimán. El estudio Linklaters LLP había presentado en julio una petición de liquidación forzosa ante la Grand Court, vinculada, según aquella información, con honorarios legales presuntamente impagos.

Linklaters había asesorado a la compañía en la combinación con Bioceres Group, Nutrecon y Gentle Tech. El conflicto exponía así una tensión con un prestador que había participado de su reorganización.

Son dos instancias diferentes: aquella petición fue promovida por un acreedor ante un tribunal; la propuesta actual somete una liquidación voluntaria al voto de los accionistas. La convocatoria no permite dar por resuelto el expediente anterior ni afirmar que ya exista una orden judicial de liquidación.

El interrogante de fondo sigue abierto: qué activos y derechos conserva la sociedad, cuánto valen y cómo se atenderían los reclamos de sus acreedores.

Algodonera Avellaneda: quebró y ahora …

La Justicia declaró el 14 de octubre la quiebra indirecta de Algodonera Avellaneda, vinculada a Vicentin, después del fracaso del concurso preventivo y de un salvataje que terminó sin interesados.

Según la resolución del juez Fabián Lorenzini, permanece abierta la posibilidad de mantener transitoriamente la actividad para vender la empresa en marcha o sus unidades productivas.

El Banco Nación concentra más del 80% del capital computable y tiene reconocidos créditos por US$260,8 millones y $1.585,8 millones. Parte sustancial del endeudamiento está asociada con garantías y operaciones financieras vinculadas a Vicentin. A eso se agrega un pasivo posterior al concurso superior a $6.000 millones.

La Sindicatura deberá administrar la firma y presentar un plan que precise recursos, condiciones operativas y personal necesario. Para el 22 de octubre, a las 8.30, fue convocada una audiencia con acreedores, trabajadores, fasoneros y otros interesados.

El próximo paso depende de una cuestión muy concreta: conseguir recursos para sostener la producción mientras se intenta encontrar comprador.

Celulosa pierde menos, pero …

Celulosa Argentina, controlada por Esteban Nofal, cerró el período trimestral al 31 de agosto con una pérdida de $14.196,2 millones, casi 87% inferior al rojo de $109.432 millones registrado en la comparación anterior.

Los ingresos alcanzaron $46.729,7 millones, con un aumento interanual del 59%, mientras que la pérdida bruta se redujo a $12.529 millones. La mejora responde al crecimiento de producción y ventas frente a una base afectada por las paralizaciones de 2025.

El mercado doméstico de papeles de impresión y escritura sigue débil, por lo que las exportaciones ayudaron a compensar la demanda local. A la vez, las interrupciones de gas y el uso de combustibles sustitutos encarecieron la operación y limitaron los márgenes.

La empresa esperaba una normalización del suministro desde octubre. Para su planta de Capitán Bermúdez, la continuidad energética es decisiva: recuperar volumen no alcanza si producir cuesta más y esos aumentos no pueden trasladarse a los precios.

Más de $5.000 millones para cambiar la Guardería Náutica Centro

En la costa central de Rosario, la unión transitoria integrada por Obring, Flexio, Gabriel Guglielmino, y otro socio, proyecta comenzar las obras de la Guardería Náutica Centro durante el primer semestre de 2027.

La inversión prevista supera los $5.000 millones y la concesión fue otorgada por quince años, con posibilidad de extenderla hasta dos más. El plan contempla reemplazar las instalaciones existentes por un complejo nuevo y llevar la capacidad desde unas 250 embarcaciones hasta aproximadamente 700.

Además de servicios náuticos, habrá oficinas y espacios comerciales y gastronómicos. La oferta de locales todavía está en evaluación. El proyecto incluye un paseo costero de uso público y busca integrarse con el entorno, mediante coordinación con Planeamiento municipal y el Enapro.

El negocio combina más plazas para embarcaciones con nuevos usos de la ribera. El calendario definitivo dependerá de la aprobación técnica pendiente.

Nissan: Simpa y Tagle toman el volante comercial

Nissan presentó a Grupo Simpa y Grupo Tagle como sus nuevos socios para la representación oficial en Argentina. La sociedad tendrá 80% de participación de Simpa y 20% de Tagle, y el traspaso está previsto para el 1 de diciembre, sujeto a condiciones contractuales y trámites legales pendientes.

La compañía gestionará la marca, la oferta de productos y la distribución. Argentina se incorporará al esquema regional de importadores NIBU, después del cese de fabricación local en Córdoba.

Simpa aporta experiencia en representación de marcas, especialmente de motocicletas; Tagle, su trayectoria en concesionarias. Nissan aseguró la continuidad de la red comercial y los socios ratificaron el respaldo al plan de ahorro y la posventa.

El objetivo inicial es alcanzar una participación de mercado de entre 2,5% y 3%. La marca también anunció producción en México de Frontier y Versa para Argentina, mientras aguardaba definiciones sobre el acuerdo automotor bilateral.

El agua agrega presión sobre arroz y ganadería

Las crecidas del Paraná y el Uruguay comenzaron a complicar actividades productivas en Corrientes y Entre Ríos. Productores ganaderos trasladan animales desde las islas y arroceros advierten sobre riesgos para rendimientos y calidad.

En arroz, los productores consultados descartan desabastecimiento, aunque señalan posibles presiones sobre los precios. En ganadería, las consecuencias dependerán de la evacuación de animales, las pérdidas y la disponibilidad posterior de pasturas.