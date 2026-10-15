La banca apuesta por la producción: qué ofrecen para acompañar a la industria regional

La relación entre el sistema financiero y la industria no se construye únicamente a través del crédito. También requiere conocer los planes de inversión de las empresas, identificar sus necesidades y generar vínculos que permitan convertir proyectos productivos en operaciones concretas. Bajo esa lógica, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos participaron de la muestra industrial “En el Centro de Todo”, desarrollada en Rafaela, con una agenda orientada tanto al acompañamiento empresarial como a la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Fernando Sterren, gerente regional de Banco Santa Fe, y Juan Cruz Sosa, gerente regional de Banco Entre Ríos, coincidieron en destacar el formato de la exposición y el valor de los encuentros directos entre empresas. Para ambas entidades, el evento constituye una oportunidad para consolidar relaciones existentes, acercar soluciones financieras y ampliar su inserción en el entramado productivo de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

La apuesta tiene una doble dimensión: acompañar las necesidades de financiamiento de la industria y, al mismo tiempo, desarrollar nuevos vínculos comerciales en una región con una marcada presencia de empresas productivas.

Rondas de negocios: el contacto directo como ventaja competitiva

Uno de los aspectos que Sterren destacó fue el formato de las rondas de negocios, que propone reuniones breves, personalizadas y orientadas a intereses comerciales específicos.

“Una muestra, una dinámica por ahí diferente a las muestras que estamos acostumbrados en el sector”, señaló el gerente regional de Banco Santa Fe, al referirse a una modalidad que prioriza el intercambio directo por encima de la exhibición tradicional de productos y servicios.

Según explicó, empresarios de Rafaela y de otras localidades valoraron la posibilidad de mantener conversaciones focalizadas. Ese contacto permite identificar necesidades, explorar alternativas y generar relaciones que pueden continuar después del encuentro.

Para el sector financiero, esta dinámica también representa una oportunidad para acercarse a las empresas desde una perspectiva más amplia que la estrictamente crediticia. Conocer los proyectos, los planes de expansión y las necesidades operativas de cada firma permite abrir conversaciones sobre distintas herramientas bancarias y posibles soluciones de financiamiento.

Sterren vinculó esa lógica con el objetivo de fortalecer la identidad productiva de la Región Centro y proyectar sus capacidades hacia otros mercados del país y del exterior.

Capital de trabajo, leasing e inversión productiva

La participación bancaria también tuvo un componente comercial concreto: acercar instrumentos financieros vinculados con el funcionamiento cotidiano de las empresas y sus decisiones de inversión.

Entre las alternativas mencionadas por Sterren figuran el financiamiento de capital de trabajo, el leasing, las líneas para inversión productiva y las soluciones asociadas al comercio exterior. La entidad también desarrolló encuentros de asesoramiento para grupos reducidos de clientes.

Se trata de herramientas que responden a necesidades diferentes dentro de una empresa. El capital de trabajo permite atender requerimientos operativos; el leasing puede facilitar el acceso a bienes de uso y equipamiento; mientras que el financiamiento de inversiones y las soluciones de comercio exterior apuntan a acompañar proyectos de expansión, incorporación de activos y operaciones internacionales.

La disponibilidad y las condiciones de cada instrumento dependen de la propuesta comercial y de la evaluación de cada operación. Sin embargo, su presentación dentro de una muestra industrial permite acercar la conversación financiera al ámbito en el que surgen los proyectos productivos.

En ese marco, Sterren sintetizó el objetivo comercial de la participación: “No solo sostener y reafirmar lo que ya tenemos, sino buscar nuevas alianzas y nuevos clientes”.

La declaración expone una de las dimensiones menos visibles de este tipo de encuentros: además de facilitar contactos entre industrias, funcionan como espacios para que los bancos identifiquen nuevas oportunidades de negocio y profundicen la relación con sus clientes actuales.

Una estrategia financiera con mirada regional

Por su parte, Juan Cruz Sosa, gerente regional de Banco Entre Ríos, puso el foco en la integración productiva y en la necesidad de acercar soluciones financieras acordes con las características de cada empresa.

“Es importante para nosotros poder llegar con soluciones financieras adaptadas a cada uno”, sostuvo.

El planteo remite a una cuestión central para el financiamiento empresarial: las necesidades de una compañía varían según su actividad, su escala, su ciclo operativo y sus planes de inversión. Por eso, el vínculo entre bancos y empresas no se agota en la oferta de productos estandarizados, sino que también requiere identificar qué instrumentos se ajustan a cada situación.

En una región con empresas industriales, proveedores y actividades productivas diversas, la cercanía comercial puede facilitar ese proceso. Las rondas de negocios y los encuentros de asesoramiento ofrecen una instancia para conocer proyectos y establecer un primer contacto con potenciales clientes.

La articulación entre Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos amplía, además, el horizonte de esas relaciones: las oportunidades comerciales pueden trascender los límites de una ciudad o provincia y conectar empresas que integran distintas etapas de una misma cadena de valor.

Del encuentro a las operaciones concretas

Tanto Sterren como Sosa realizaron un balance positivo del inicio de la muestra, con valoraciones sobre las disertaciones y la participación empresarial. Ambos coincidieron en que la principal contribución del evento está en generar instancias de contacto directo que puedan transformarse en oportunidades de desarrollo.

El resultado de esa dinámica, sin embargo, se medirá más allá de las reuniones realizadas. La continuidad de los contactos, la generación de nuevas relaciones comerciales y la concreción de proyectos serán algunos de los indicadores que permitirán evaluar el impacto de la iniciativa.

Para los bancos, el desafío consiste en transformar la presencia institucional en una relación más estrecha con el entramado productivo. Para las empresas, la oportunidad pasa por encontrar interlocutores, explorar alternativas de financiamiento y evaluar herramientas que acompañen sus decisiones operativas y de inversión.

En “En el Centro de Todo”, la agenda financiera se integra así a una discusión más amplia sobre la competitividad industrial. La posibilidad de conectar necesidades productivas con soluciones bancarias aparece como uno de los mecanismos para fortalecer los vínculos empresariales y ampliar las oportunidades de negocio en la Región Centro.