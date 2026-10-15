Riesgo país y bonos argentinos: las claves de una nueva jornada negativa

Los bonos soberanos argentinos en dólares profundizan su tendencia negativa y acumulan cinco jornadas consecutivas de retrocesos, en un contexto internacional marcado por una mayor aversión al riesgo. La caída de los activos financieros globales y la incertidumbre sobre la política monetaria de Estados Unidos incrementan la presión sobre la deuda argentina y mantienen al riesgo país por encima de los 600 puntos.

Durante la jornada de este jueves 15 de octubre, los títulos en moneda dura registraron bajas de hasta el 0,79%. Entre los principales retrocesos se destacaron el Global 2041, seguido por el GD46, con una caída del 0,71%; el Global 2035, que cedió un 0,62%; y el GD38, con una pérdida del 0,6%.

El comportamiento de los bonos argentinos se inscribe en un escenario financiero internacional desfavorable, donde los inversores reducen su exposición a activos considerados de mayor riesgo y buscan alternativas de refugio ante la volatilidad de los mercados.

La tecnología, en el centro de las ventas globales

Uno de los factores que explica el deterioro de los mercados internacionales es la nueva ola de ventas de acciones tecnológicas, especialmente de compañías vinculadas con la inteligencia artificial.

La preocupación de los inversores está relacionada con el impacto que podría tener un costo de financiamiento más elevado sobre las inversiones y las valuaciones de estas empresas. En paralelo, crece la demanda de bonos del Tesoro estadounidense, considerados instrumentos de mayor seguridad en períodos de incertidumbre.

A este escenario se suma la evolución de la inflación en Estados Unidos, que volvió a generar dudas sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés elevadas durante más tiempo.

La próxima reunión de la autoridad monetaria estadounidense concentra la atención de los operadores, que esperan señales sobre el rumbo de la política monetaria.

El impacto sobre la deuda argentina

Para Argentina, la combinación de tasas internacionales elevadas y menor apetito por el riesgo representa un desafío adicional para la recuperación de sus activos financieros.

Cuando los rendimientos de los instrumentos estadounidenses se mantienen altos, los bonos de economías emergentes pueden perder atractivo relativo. Esto obliga a ofrecer mayores retornos para captar inversiones y puede incrementar la presión sobre los precios de los títulos soberanos.

En ese contexto, el retroceso de los bonos argentinos repercute sobre el riesgo país, un indicador que refleja la diferencia entre el rendimiento de la deuda soberana y el de instrumentos de referencia considerados de menor riesgo.

La evolución de este indicador resulta relevante para el acceso al financiamiento externo y para las condiciones en las que el país y las empresas argentinas pueden obtener recursos en los mercados internacionales.

El mercado accionario también opera en baja

La tendencia negativa se extendió a la Bolsa porteña. Según los datos difundidos por Ámbito, el índice S&P Merval retrocedía un 1% durante la rueda, hasta los 2.807.066 puntos. Medido en dólares, la caída alcanzaba el 1,4%, hasta los 1.733 puntos.

Entre las acciones líderes con mayores bajas se encontraban YPF, con un retroceso del 2,1%; Banco Macro, con una caída del 1%; Transportadora de Gas del Sur, que cedía un 0,9%; y Transener, con una baja del 0,8%.

Los ADR argentinos que cotizan en Wall Street también mostraban mayoría de descensos. YPF, Banco Macro y Transportadora de Gas del Sur se encontraban entre los papeles afectados por la tendencia negativa.

En sentido contrario, algunas compañías lograban operar en terreno positivo. Bioceres avanzaba un 4%, mientras que IRSA subía un 1,15%, Mercado Libre ganaba un 0,27% y Loma Negra registraba un incremento del 0,28%.

La mirada puesta en la evolución internacional

La continuidad de las bajas deja a los activos argentinos expuestos a un escenario externo complejo. La evolución de la inflación estadounidense, las próximas definiciones de la Reserva Federal y el comportamiento de las acciones tecnológicas serán factores centrales para determinar el clima financiero de las próximas jornadas.

Mientras persista la preferencia por activos de menor riesgo, la deuda soberana argentina podría continuar enfrentando dificultades para recuperar terreno. La atención del mercado estará puesta tanto en las señales provenientes de Estados Unidos como en la capacidad de los títulos locales para estabilizarse frente a la volatilidad internacional.