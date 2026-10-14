Wall Street presiona a los mercados y complica la recuperación de los bonos argentinos

Resumen Ejecutivo Los activos financieros argentinos operan con debilidad y los bonos soberanos caen hasta 0,55% , mientras el riesgo país se ubica en torno a los 595 puntos básicos .

operan con debilidad y los bonos soberanos caen hasta , mientras el riesgo país se ubica en torno a los . La presión externa responde a la cautela en Wall Street y a un dato de inflación estadounidense superior a lo previsto que condiciona la política de la Reserva Federal.

y a un dato de superior a lo previsto que condiciona la política de la Reserva Federal. Las acciones locales y los ADRs acompañan la tendencia negativa con retrocesos de hasta el 2,4%, en una rueda donde los inversores monitorean el escenario internacional y las perspectivas hacia 2027.

Los activos financieros argentinos atraviesan otra jornada de debilidad, en medio de un escenario internacional que vuelve a jugar en contra de los mercados emergentes. Los bonos soberanos en dólares registran bajas de hasta el 0,6%, mientras que el riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos básicos, un nivel que refleja las dificultades para consolidar una recuperación sostenida de la deuda pública.

El movimiento se produce en una rueda marcada por las tensiones en Wall Street y por un dato de inflación estadounidense superior a las previsiones del mercado. La posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria más restrictiva, o incluso avance con nuevos aumentos de tasas, presiona sobre los instrumentos de deuda y reduce el atractivo relativo de los activos de mayor riesgo.

Entre los títulos argentinos más afectados se encuentran los Globales de vencimiento largo. El Global 2041 retrocede un 0,55%, mientras que el Global 2035 pierde un 0,44%. En tanto, el Global 2046 registra una caída más moderada, del 0,08%.

En este contexto, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan se ubica en torno a los 595 puntos básicos. La cercanía con la barrera de las 600 unidades vuelve a instalar la preocupación sobre el costo de financiamiento argentino y la capacidad del mercado para sostener una mejora en la cotización de los títulos públicos.

Wall Street marca el ritmo de los activos locales

La debilidad no se limita a la renta fija. Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York también operan mayoritariamente en terreno negativo, con retrocesos de hasta el 2,4%.

Entre los papeles más castigados aparecen Cresud e IRSA, ambos con bajas del 2,4%, mientras que Banco BBVA retrocede un 2,3%. En sentido contrario, YPF logra avanzar hasta un 0,6%, en una rueda con escasos movimientos positivos entre los activos locales.

En la plaza porteña, el S&P Merval pierde un 0,5% y se ubica en torno a los 2.855.500 puntos. Medido en dólares, el índice también registra una contracción del 0,5%, hasta los 1.771,26 puntos. Las acciones bancarias concentran parte de las bajas, con Banco BBVA entre los principales retrocesos.

La dinámica confirma que la presión externa alcanza tanto a los títulos de deuda como a las acciones, en un contexto en el que los inversores priorizan la cautela frente a la incertidumbre financiera global.

La inflación estadounidense suma presión

El dato de precios en Estados Unidos volvió a poner en primer plano la trayectoria de las tasas de interés. Una inflación por encima de lo esperado complica el escenario para la Fed, ya que limita el margen para flexibilizar la política monetaria y alimenta las expectativas de un costo del dinero elevado durante más tiempo.

Para los mercados emergentes, ese panorama supone un desafío adicional. Cuando los rendimientos de los activos estadounidenses aumentan, los inversores cuentan con alternativas de menor riesgo relativo y pueden reducir su exposición a economías con mayores necesidades de financiamiento.

Argentina queda particularmente expuesta a ese movimiento por la sensibilidad de sus bonos a los cambios en las condiciones financieras internacionales. La evolución de los rendimientos en Estados Unidos, por lo tanto, se convierte en una variable clave para anticipar el comportamiento de la deuda soberana local.

Las elecciones de 2027 empiezan a entrar en el radar

A la incertidumbre internacional se suma un factor doméstico: la mirada de los inversores comienza a desplazarse hacia el escenario político y las elecciones presidenciales de 2027.

Aunque el contexto externo explica buena parte de la presión de la jornada, las expectativas sobre la continuidad de las políticas económicas, la evolución fiscal y la capacidad de sostener el proceso de estabilización también forman parte de las variables que el mercado evalúa para determinar el riesgo argentino.

La combinación de ambos factores mantiene a los activos locales bajo observación. La cercanía del riesgo país a los 600 puntos no implica por sí sola un cambio definitivo de tendencia, pero sí evidencia que la recuperación de la deuda todavía enfrenta obstáculos.

En las próximas ruedas, la evolución de la inflación estadounidense, las señales de la Reserva Federal y el comportamiento de los bonos del Tesoro serán determinantes para medir si la presión internacional comienza a ceder. En el plano local, la atención estará puesta en la capacidad de los títulos argentinos para recuperar terreno y alejar al riesgo país de una zona que vuelve a funcionar como referencia para los inversores.