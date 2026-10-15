El riesgo país volvió a superar los 600 puntos: las señales que encienden las alarmas

El mercado financiero argentino volvió a mostrar señales de tensión. El riesgo país alcanzó los 611 puntos básicos, recuperando niveles superiores a las 600 unidades y revirtiendo parte del alivio que se había observado durante los primeros días de octubre.

La nueva suba refleja una combinación de factores externos e internos que afecta la cotización de los bonos soberanos y las expectativas de los inversores. Entre los principales elementos aparecen el aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos, las dudas sobre el ritmo de recuperación de la economía local y la incertidumbre vinculada al escenario político.

El movimiento también reaviva una preocupación central para el Gobierno: el costo al que la Argentina podría volver a financiarse en los mercados internacionales.

Las tasas de EEUU vuelven a presionar sobre la deuda argentina

Uno de los factores que explica el avance del riesgo país es el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense volvieron a subir, impulsados por las preocupaciones sobre la inflación y la incertidumbre económica global.

En este escenario, los inversores pueden optar por instrumentos considerados más seguros, como los títulos estadounidenses, en lugar de mantener posiciones en activos de mercados emergentes.

Este fenómeno, conocido como flight to quality, reduce el atractivo relativo de la deuda argentina y puede provocar caídas en sus precios.

Cuando los bonos pierden valor, su rendimiento aumenta. Esa dinámica eleva la prima que el mercado exige para asumir el riesgo de prestarle dinero al país y, por lo tanto, presiona al alza sobre el riesgo país.

La volatilidad internacional, las tensiones en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo forman parte del contexto que siguen los operadores financieros.

La economía argentina suma dudas y los bonos pierden terreno

El segundo factor está relacionado con la evolución de la economía doméstica y el comportamiento de los títulos públicos.

Según se conoció, durante la jornada del miércoles algunos bonos argentinos registraron caídas de hasta el 0,9%. Entre ellos se encontraron títulos en dólares con vencimiento en 2041.

A la presión externa se agregan interrogantes sobre la continuidad del proceso de desinflación y la velocidad de recuperación de la actividad económica.

La inflación de septiembre fue del 1,9%, por encima de la registrada el mes anterior, un dato que volvió a poner el foco sobre la trayectoria de los precios. A esto se sumaron las perspectivas más moderadas de crecimiento económico difundidas por el Fondo Monetario Internacional.

En ese marco, los inversores evalúan no solo la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio macroeconómico, sino también las posibilidades de fortalecer las cuentas externas y garantizar los dólares necesarios para afrontar los compromisos financieros.

La incertidumbre política y las elecciones también pesan

El tercer elemento es el escenario político. La proximidad del calendario electoral y las dudas sobre la continuidad del rumbo económico incorporan un componente adicional de incertidumbre a las decisiones de inversión.

Según el análisis de expertos, parte de la mejora observada a comienzos de octubre estuvo vinculada a factores externos favorables, entre ellos el resultado de la primera vuelta electoral en Brasil y el respaldo de funcionarios estadounidenses a la gestión de Javier Milei.

Sin embargo, ese impulso no alcanzó para consolidar un cambio sostenido en la tendencia del indicador.

La percepción de riesgo también está vinculada a la capacidad del Gobierno para mantener el apoyo político necesario para avanzar con su programa económico y cumplir con sus obligaciones financieras.

El desafío de conseguir dólares para afrontar los vencimientos

La evolución del riesgo país tiene una consecuencia concreta: puede condicionar el acceso al financiamiento internacional y elevar el costo de emitir nueva deuda.

En este contexto, el Gobierno deberá afrontar durante el próximo año vencimientos de bonos y compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Según las estimaciones citadas por iProfesional, esas obligaciones rondarían los US$29.000 millones.

A esa exigencia se suma el debate sobre el nivel de reservas del Banco Central y la disponibilidad de divisas para atender los pagos y sostener la estabilidad cambiaria.

Si el indicador permanece elevado, una eventual vuelta a los mercados voluntarios de deuda podría resultar más costosa y exigir mejores condiciones para atraer a los inversores.

Qué significa que el riesgo país supere los 600 puntos

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de la deuda soberana argentina y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados una referencia de bajo riesgo. Se expresa en puntos básicos y funciona como una señal de la prima que los inversores exigen por asumir el riesgo de prestarle dinero al país.

Una suba no implica automáticamente que la Argentina vaya a entrar en default, pero sí indica que el mercado percibe mayores riesgos o demanda una compensación más elevada para financiarla.

Por eso, la evolución del indicador es seguida de cerca por el Gobierno, las empresas y los inversores: puede influir sobre el costo del crédito externo, la cotización de los bonos y las condiciones para conseguir financiamiento.

Con el riesgo país nuevamente por encima de los 600 puntos, la atención del mercado queda puesta en tres variables: las tasas internacionales, la evolución de la economía local y la capacidad del Gobierno para despejar las dudas financieras y políticas.