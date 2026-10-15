Luz roja en Rosario: más de la mitad de los negocios vende menos y crecen las deudas

La actividad comercial continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Según un relevamiento del Observatorio Económico Rosario, elaborado por el Departamento de Economía y Estadística de FECOI, el 52% de los comerciantes vendió menos en septiembre en comparación con agosto, mientras que el 54% acumula caídas en el último trimestre.

El panorama refleja las dificultades que atraviesa el comercio para sostener sus niveles de actividad en un contexto de retracción del consumo e incertidumbre económica. A esto se suma que el 82% de los comerciantes no logró mejorar sus ventas durante septiembre, una señal de la persistencia de la crisis en el mercado interno.

Menos ventas y mayores dificultades para sostener los negocios

Los datos del relevamiento exponen la falta de recuperación de una parte importante del sector comercial. La continuidad de las caídas en las ventas afecta los ingresos de los negocios y complica el cumplimiento de sus obligaciones, en particular entre aquellos comerciantes que deben recurrir al endeudamiento para sostener su actividad.

La combinación de menores ingresos y costos operativos elevados genera una presión adicional sobre la rentabilidad. En este escenario, los comerciantes enfrentan dificultades para afrontar gastos corrientes, mantener sus estructuras y recuperar el nivel de ventas necesario para garantizar la continuidad de sus negocios.

Estabilidad económica, pero con impacto en el mercado interno

Al analizar la situación, Miguel Rucco advirtió sobre las consecuencias que el actual escenario económico tiene sobre la actividad comercial.

“El equilibrio fiscal y la estabilidad son necesarios, pero castigan al mercado interno”, sostuvo.

La frase sintetiza una de las principales preocupaciones del sector: si bien la estabilidad macroeconómica es considerada necesaria, los comerciantes advierten que sus efectos sobre el consumo y la actividad cotidiana todavía representan un desafío para la recuperación.

Reclaman medidas para aliviar los costos y recuperar el consumo

Frente a este panorama, los comerciantes reclaman medidas urgentes orientadas a reducir la presión de los impuestos, las tarifas y las comisiones bancarias. El objetivo es aliviar los costos de funcionamiento y generar mejores condiciones para sostener la actividad.

La recuperación del consumo aparece como otro factor central para revertir la tendencia. Sin una mejora en la demanda, los negocios seguirán enfrentando dificultades para incrementar sus ventas, recomponer sus ingresos y reducir la dependencia del financiamiento.

Con más de la mitad de los comercios registrando caídas en sus ventas y una amplia mayoría sin mejoras durante septiembre, los indicadores del Observatorio Económico Rosario vuelven a encender una luz roja sobre la situación del sector. El desafío será transformar la estabilidad económica en una recuperación concreta del mercado interno, capaz de impulsar las ventas y dar alivio a los comerciantes.