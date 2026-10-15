El desafío industrial de Santa Fe: competir más, financiarse mejor y reducir costos

La industria santafesina busca ganar terreno en un escenario de mayor competencia internacional, con un desafío que excede la capacidad de inversión de cada empresa: mejorar las condiciones en las que produce y comercializa. Ese fue uno de los ejes planteados por Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, durante la inauguración de la Muestra Industrial Argentina 2026, realizada en el predio de la Sociedad Rural de Rafaela.

El funcionario destacó el potencial industrial de Rafaela y de la Región Centro, aunque advirtió que la apertura de los mercados debe estar acompañada por herramientas que permitan a las pequeñas y medianas empresas adaptarse a las nuevas reglas de juego.

“Yo creo que la libertad tiene que estar acompañada también de un poco más de igualdad, igualdad de oportunidades”, sostuvo Puccini, al referirse a los desafíos que enfrenta el entramado productivo argentino frente a la competencia externa.

La posición del ministro no apuntó a cuestionar la apertura comercial en sí misma, sino a plantear las condiciones necesarias para que la industria local pueda aprovecharla. En su visión, la posibilidad de competir requiere financiamiento, infraestructura, una estructura de costos más favorable y políticas públicas que acompañen la transformación productiva.

“Eso necesita un acompañamiento hacia nuestras pymes”, remarcó.

El alivio fiscal y el crédito, en el centro de la estrategia provincial

Frente a las dificultades que enfrentan las empresas, Puccini enumeró una serie de instrumentos que el Gobierno de Santa Fe busca utilizar para sostener la actividad privada. Entre ellos mencionó el alivio tributario, las líneas de crédito con tasas subsidiadas y las inversiones en infraestructura energética y vial.

El esquema contempla mejoras en rutas, caminos y puentes, además de ampliar la disponibilidad de electricidad y gas para las actividades productivas. Se trata de factores que inciden directamente en los costos operativos y en la capacidad de las empresas para ampliar su producción.

En materia impositiva, el ministro señaló que la provincia mantiene instancias de diálogo con los sectores empresarios para analizar propuestas y revisar las herramientas disponibles. También destacó las alternativas de financiación que ofrece la Administración Provincial de Impuestos (API) para contribuyentes con deudas.

Uno de los datos centrales de su exposición fue el costo fiscal de las medidas implementadas en 2026. Según detalló, la política tributaria provincial implicó dejar de recaudar alrededor de $56.000 millones, recursos que, de acuerdo con su planteo, permanecieron en manos de las familias y de los sectores productivos.

La estrategia oficial busca que ese alivio se traduzca en mayor capacidad de consumo, inversión y actividad económica. Sin embargo, su impacto dependerá de cómo evolucionen las decisiones de gasto e inversión de las empresas y de las familias en un contexto de cambios en las condiciones del mercado.

“Tenemos que acompañar este momento”, afirmó Puccini, al defender un modelo de gestión que combine eficiencia estatal con instrumentos concretos para el desarrollo privado.

El reclamo a Nación: retenciones y saldos de IVA

El ministro también advirtió que las políticas provinciales tienen un alcance limitado si no existe una mayor coordinación con el Gobierno nacional. En ese punto, puso sobre la mesa dos reclamos concretos del sector productivo: la eliminación de los derechos de exportación y una devolución más rápida de los saldos a favor del impuesto al valor agregado (IVA).

Las retenciones constituyen uno de los principales puntos de discusión para las actividades exportadoras, en particular para las vinculadas con la producción agropecuaria. Su reducción o eliminación modificaría la carga tributaria sobre las ventas externas, aunque su efecto final sobre la inversión y la producción dependería también de otros costos, precios y condiciones de mercado.

Por su parte, los saldos de IVA acumulados pueden inmovilizar capital de trabajo y afectar la liquidez de las compañías. Para las pymes, que suelen tener menos alternativas de financiación que las grandes empresas, la demora en recuperar esos recursos puede representar una restricción adicional para sostener operaciones o encarar nuevas inversiones.

Puccini vinculó estos planteos con una discusión más amplia sobre el federalismo fiscal. Cuestionó la relación entre los recursos que Santa Fe aporta a la Nación y las inversiones que regresan al territorio, y mencionó tanto las retenciones a las exportaciones agropecuarias como los impuestos sobre los combustibles.

El reclamo apunta a que una mayor proporción de los recursos generados por la actividad económica se traduzca en infraestructura y condiciones favorables para la producción. La cuestión adquiere especial relevancia para una provincia con una fuerte presencia agroindustrial y una estructura económica vinculada a los mercados nacionales e internacionales.

“Falta mucho, pero estamos trazando en tres años consecutivos un camino”, señaló el funcionario al defender la política productiva santafesina.

Rafaela y la Región Centro buscan ampliar su proyección industrial

La inauguración de la Muestra Industrial Argentina 2026, bajo el lema “En el centro de todo”, funcionó como marco para poner en primer plano las capacidades manufactureras de Rafaela y su área de influencia.

La propuesta reúne durante tres jornadas a empresas, instituciones, representantes del sector público y privado y especialistas, con una agenda que incluye rondas de negocios, capacitaciones, talleres y charlas sobre financiamiento.

Para Puccini, el encuentro responde a una necesidad concreta: contar con un espacio en el que la industria regional pueda exhibir su capacidad tecnológica, generar vínculos comerciales y acercarse a nuevos mercados.

“Rafaela y esta región tienen mucho para mostrar, tienen toda esa capacidad industrial, todo ese talento y el valor y la cultura del trabajo”, expresó.

El funcionario también destacó la diversidad de actividades productivas de la zona y su potencial para responder a la demanda internacional de alimentos y energía. En ese marco, las rondas de negocios y las actividades de vinculación pueden abrir oportunidades para firmas que no disponen de recursos para participar con un espacio propio de exposición.

La apuesta es que la muestra trascienda la exhibición de productos y se convierta en una plataforma de contactos, intercambio técnico y generación de oportunidades comerciales para el entramado empresarial.

El desafío de transformar capacidad productiva en inversión

Las definiciones de Puccini dejaron planteada una tensión central para la industria argentina: cómo aprovechar una mayor integración con los mercados internacionales sin debilitar a las empresas que todavía deben adecuar sus costos, su escala y su productividad.

Desde la perspectiva provincial, la respuesta combina alivio fiscal, financiamiento, infraestructura y una revisión de las condiciones tributarias nacionales. Pero también requiere coordinación entre los distintos niveles del Estado y el sector privado para identificar las restricciones que afectan a cada actividad.

La Región Centro cuenta con una base industrial y agroindustrial que puede aportar al crecimiento de las exportaciones y al desarrollo de cadenas de valor. El desafío es convertir esa capacidad instalada en nuevas inversiones, mayor productividad y empleo sostenible.

En ese escenario, la Muestra Industrial Argentina 2026 busca consolidar un ámbito de articulación entre empresas, instituciones y gobiernos. La discusión planteada por el ministro santafesino, en tanto, traslada el debate desde el potencial productivo hacia las condiciones económicas necesarias para concretarlo: reglas previsibles, acceso al capital, infraestructura y una distribución de recursos que acompañe la actividad en los territorios donde se genera.