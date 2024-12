Compras online en el exterior: oficializan los cambios y dan a conocer "la letra chica"

Este lunes, el Gobierno oficializó el aumento del tope para compras online en el exterior por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y Courier, el cual ahora pasa de los u$s 1000 a u$s 3000.

La medida, anunciada semanas atrás, fue oficializada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a través de la Resolución general 5608/2024 y el Decreto 1065/2024, ya publicados en el Boletín Oficial.

Según detalló la Secretaría de Comercio "esta medida responde a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior, adaptando las normativas a las demandas actuales del sector": los detalles.

Novedades oficiales

En primer lugar, el Decreto 1065/2024 confirmó que toda adquisición personal de productos fuera del país a través del régimen de Prestadores de Servicios Postales (PSP/Courier) tendrán una franquicia de hasta u$s 400 por envío.

Esto significa que, hasta este monto, toda compra de este tipo dejará de pagar impuestos por derechos de importación, mientras que tampoco se abonará la tasa de estadística.

De esta forma, únicamente correspondería abonar el IVA (21%) sobre el valor del producto adquirido. Cabe señalar que, pasados los u$s 400, ARCA ya comenzará a cobrar los impuestos correspondientes sobre el excedente de la franquicia.

Este beneficio aplica para productos ingresados al país "sin finalidad comercial", es decir, de consumo propia, y "hasta un máximo de cinco envíos por año y por persona".

Por otro lado, la Resolución General 5608/2024 publicada por ARCA elevó el límite del valor FOB (Free On Board o "Libre a Bordo") de los u$s 1000 previos a u$s 3000 para importaciones por courier.

Así, "podrá transportarse por este régimen encomiendas conteniendo mercaderías cuyo peso total no supere los 50 kilos" en los siguientes casos:

"Para el caso de su introducción al territorio aduanero, los envíos deben estar destinados a personas humanas o jurídicas y el valor FOB de dichas mercaderías no puede exceder los u$s 3.000 por cada envío courier

Para el caso de exportación, el valor FOB de las mercaderías no debe exceder los u$s 3.000 para cada remitente del envío".

Cabe señalar que estos cambios afectan al régimen de compras courier y no al llamado "Puerta a Puerta", para el cual el Gobierno prometió novedades pronto.

Esta normativa de ARCA también busca "simplificar la importación y exportación de mercaderías" a través de la derogación de más de 15 normas previas.

"Adicionalmente, se ha establecido un marco sancionatorio claro para abordar posibles incumplimientos por parte de los PSP/Courier en el ejercicio de sus actividades. Esta medida es fundamental para mantener la integridad y el orden en las operaciones aduaneras", detalló al respecto la entidad a cargo de Florencia Misrahi.