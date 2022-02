Comunicación asincrónica: las claves para entender el esquema del 2022

En un mundo que cambió luego de la pandemia del Covid-19, los tiempos han cambiado y la comunicación comienza a adaptarse a un nuevo esquema que se volvió remoto. Las herramientas digitales tomaron protagonismo, y la comunicación es cada vez más asincrónica. Algunas de las claves a tener en cuenta para este 2022, son:

1. Demostraciones de entrenamiento

Hay muchas preguntas de sí/no relacionadas con el trabajo que muestran la falta de comprensión profunda de un problema. Es preferible brindar explicaciones detalladas siempre que sea posible, pero también me gusta tenerlas documentadas, que no se pierdan después de una sola reunión.

2. Argumentos de venta

En primer lugar, los ejecutivos ocupados no están encantados de "subirse a otra llamada de ventas" por razones obvias. En segundo lugar, grabar una sesión de descubrimiento rápido puede servir como material de revisión para más tomadores de decisiones que no asistan a esta reunión. He recibido noticias de inversores y miembros de la junta que revisan mis llamadas de ventas enviadas a CMO o fundadores, según publicó Entrepreneur.

3. Entrevistas

Matt Mullenweg, cofundador de la plataforma WordPress, había promovido la práctica de realizar entrevistas por escrito, considerando que el trabajo diario es casi 100% a través de sistemas de chat, tareas de productos o herramientas asincrónicas de todos modos.

Como resultado, solía realizar varias entrevistas en paralelo o mientras viajaba. Varios candidatos contratados con éxito a través de este proceso todavía están conmigo más de cuatro años después.

4. Inicio del proyecto

Al igual que las llamadas de capacitación, los lanzamientos de proyectos a menudo son difíciles de configurar. Con equipos más grandes, es posible que deba coordinar una docena de personas de diferentes equipos y zonas horarias. Si algunos de ellos están enfermos o con licencia paga, este proceso puede prolongarse durante semanas.

En su lugar, siempre que sea posible, grabar un screencast de introducción de 20 minutos repasando notas, el proyecto, los detalles específicos a tener en cuenta, los plazos, las primeras asignaciones y un esquema general del flujo de trabajo. Los gerentes de proyecto pueden dividir esto aún más en tareas procesables y solo escalar las que están pendientes de aclaración mientras el resto del proceso está en marcha a la mañana siguiente.

5. Planificación de alto nivel

Las conversaciones sobre los objetivos de ingresos, los comentarios de los empleados, los ciclos de contratación y las revisiones tardan en agilizarse. En lugar de pasar varios días en reuniones de medio tiempo hasta que se refinen, es preferible las herramientas como Threads, o incluso correos electrónicos, para conversaciones exhaustivas y profundas sobre el panorama general. Combinado con presentaciones de diapositivas o documentos de estrategia, se puede desarrollar un plan anual de forma asíncrona en menos de dos semanas con fricción limitada o errores sobre la marcha.

6. Informes de consultoría

La consultoría a menudo se cobra "por hora", y algunos modelos de consultoría giran en gran medida en torno a las reuniones o el tiempo dedicado a las llamadas.

En cambio, a menudo los mezclo con capturas de pantalla tácticas y reseñas de video o incluso transmito inmersiones profundas en vivo y comparto las grabaciones después.

7. Testimonios en video

Los testimonios de texto pueden falsificarse, pero los videos son mucho más confiables. Aunque todavía son más difíciles de obtener, funcionan realmente bien, y las herramientas asincrónicas son el mejor instrumento para usarlas.

Grabe una pregunta rápida y compártala con su cliente en consecuencia. La mayoría de las herramientas son lo suficientemente versátiles y permiten grabar un video rápido con un teléfono inteligente incluso sobre la marcha. A menudo funciona más rápido que una revisión escrita tradicional.