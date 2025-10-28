Con el desplome del dólar, el Gobierno tiene un dilema: ¿comprar o no para las reservas?

Luego de tocar un mínimo de $1.355, marcando un descenso del 10% respecto del último viernes, el dólar mayorista cerró la primera jornada postelectoral en $1.435, el máximo del día. Representó una caída del 3,8% respecto de aquella sesión.

Expertos creen que esta baja, más pequeña que la que se vio a media sesión, podría constituirse en un nuevo piso en la cotización del dólar.

Con este nuevo escenario, el ministro Caputo podría volver a comprar dólares desde hoy mismo. Esa es la decisión más importante que, seguramente, tendrá que decidir en las próximas semanas. Todo dependerá de los flujos que se abran. ¿Habrá argentinos que se "sobre dolarizaron" esperando una devaluación postelectoral, que no fue?

Por ahora, cada vez que existió un flujo positivo de capitales, el ministro desistió de acumular reservas, con excepción de algunos momentos puntuales, como cuando suspendió las retenciones agrícolas.

También acumuló reservas cuando el FMI reclamó puntualmente por la acumulación de dólares, y el ministro compró u$s1.500 millones y luego emitió un bono de deuda por u$s1.000 millones adicionales.

Esta vez parece diferente: la decisión (apurarse o no a comprar reservas) será tomada en medio de la euforia financiera desatada tras el contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

"Me siento muy cómodo con un dólar a $1.500", dijo Caputo antes del fin de semana.

¿Cuánta ganó Scott Bessent con la compra de pesos?

La consultora 1816 calculó en su último reporte a clientes, divulgado al mediodía de ayer, que el Tesoro estadounidense habría ganado algo así como u$s280 millones por su apuesta en la Argentina de las últimas semanas.

"Nuestra estimación es que Bessent compró Pesos a un tipo de cambio promedio de $1.472, de modo que si el FX bajara a la zona de $1.300 implicaría una ganancia (no realizada) de u$s280 millones", estimó la consultora.

De todas formas, ayer el dólar cerró en el mayorista a $1.435. La ganancia, en todo caso, terminaría siendo menor. Aunque para sacar cuentas habrá que esperar a que primero salgan de la inversión.