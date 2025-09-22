Con retenciones cero, ¿cómo quedarían los precios de la soja y el maíz?

El Gobierno anunció la eliminación de las retenciones para todos los granos hasta el 31 de octubre, en lo que constituye una de las medidas más audaces de la gestión Milei para tentar al campo y obtener dólares frescos en el cortísimo plazo. La decisión fue confirmada por el ministro de Economía y busca acelerar la liquidación de la cosecha retenida en silobolsas y silos, que podría aportar varios miles de millones de dólares al Banco Central.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir. Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos", indicó el vocero presidencial en su cuenta de "X".

A partir de esta "bomba", la analista de mercados Lorena D´Angelo realizó un cálculo de lo que se podría recaudar a partir de las toneladas que quedan por vender a partir del potencial exportable y los precios FOB actuales. "Si se vende todo es de 8.100 millones de dólares".

De esta manera, "se dejaría de recaudar u$s 1.600 millones en concepto de retenciones y los precios quedarían "teoricamente" en los siguientes valores:

* Trigo: usd 214

* Maíz: usd 191

* Sorgo: usd 176

* Soja: entre usd 395 y usd 405