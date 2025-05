De un garage rosarino a la vanguardia del software: la historia de NeuralSoft y su apuesta por la IA

En el corazón de Rosario, donde el espíritu emprendedor late fuerte y la pasión por innovar es un motor constante, floreció una empresa que no sólo transformó la forma en que las compañías se gestionan, sino que se convirtió en un faro de la industria del software argentino a nivel internacional: NeuralSoft. La historia de esta compañía es la viva estampa de cómo una visión audaz, cultivada desde la juventud, puede cambiar el panorama tecnológico y económico del país.

Todo comenzó con un pibe rosarino, Gustavo Viceconti, un verdadero apasionado por la tecnología que, con apenas 14 años, ya se divertía programando sus propios videojuegos. Era el típico “gurú” de barrio, de esos que sabían de computadoras cuando el resto apenas entendía qué era un teclado. Sus primeros pasos los dio enseñando computación en Mini Comp, un modesto local.

Un año después, su olfato para los negocios lo llevó a asociarse con su tío para fundar “Todo Computación”, un emprendimiento que fue pionero en la venta de computadoras personales, esas máquinas que por entonces eran una rareza y hoy son moneda corriente en cada casa.

Pero la verdadera aventura de Viceconti empezaría en 1989. Con solo diecinueve años, fundó NeuralSoft. Su sueño era, ni más ni menos, que simplificar la vida de las empresas, optimizar su gestión y, en definitiva, hacerlas más rentables. Como todo buen líder, Gustavo sabía que para semejante empresa necesitaba rodearse de gente que la transpire igual que él. Así, armó un equipo de profesionales que compartían su pasión y sus ganas de ir siempre para adelante.

La nube, un lenguaje propio y la inteligencia artificial: el ADN de la innovación

El camino de NeuralSoft no fue el de seguir la corriente vendiendo horas de ingeniería sino que fue por más, marcando el rumbo mediante la venta de software empaquetado al estilo Bill Gates. En el año 2000, la compañía se convirtió en el primer proveedor de software para empresas en la nube de Argentina. Hoy, que hablamos de la nube como si fuera algo de todos los días, imaginate lo que era eso hace veinticinco años. Era una jugada maestra de ajedrez, adelantándose varios casilleros al resto.

Pero la cosa no quedó ahí. Gustavo, inquieto por naturaleza, decidió crear su propio lenguaje de programación, al que bautizó FastPrg. Con esta herramienta, que permite programar entre 20 y 50 veces más rápido que otros lenguajes, NeuralSoft gestó MyLogic, su ERP (Enterprise Resource Planning) que anticipa funcionalidades que serán estándar dentro de una década porque no es un software más, es una solución que invierte la lógica tradicional. Como bien dice Viceconti, “durante años vimos cómo las empresas debían adaptar sus procesos a las limitaciones de los ERP existentes. MyLogic viene a cambiar eso: ahora es el software el que se adapta a la empresa”. Esta flexibilidad y la posibilidad de co-creación, donde el cliente participa activamente en el diseño y la Inteligencia Artificial aplicada al análisis estratégico son la base de su diferencial.

La inversión de NeuralSoft en investigación y desarrollo es un dato que pinta de cuerpo entero su compromiso con la innovación. La empresa destina más del 18% de su facturación a esta área, lo que la posiciona como el Centro de Desarrollo de Software de Gestión más avanzado de Argentina. Con un equipo de más de 250 profesionales distribuidos por todo el país y una de las cinco redes más grandes de puntos geográficos interconectados online, la compañía no para de crecer. De hecho, en el último año, la industria argentina del software demostró una resiliencia notable, con una demanda de soluciones tecnológicas que no para de subir.

Viceconti lo tiene claro: “Las empresas necesitan el avance permanente de su proveedor de software para poder avanzar ellas mismas. Y como digo siempre, no avanzar es retroceder”. La Cámara de la Industria Argentina de Software (CESSI) estima que el mercado local ya cuenta con unas 5.000 empresas, en su mayoría pymes, y proyecta que para el 2031 se generarán hasta 400.000 nuevos puestos de trabajo en el sector. Esto no es un detalle menor, es una muestra del enorme potencial que tiene el software argentino para generar valor agregado y aumentar la competitividad del país.

El secreto, según Viceconti, está en las ventajas competitivas que tenemos los argentinos: un buen nivel educativo, una abundante creatividad, un entorno propicio para la capacitación y un espíritu emprendedor que no se rinde. “Al tener que crear soluciones con la versatilidad y flexibilidad que requieren las empresas locales en el contexto que acabo de describir, terminamos desarrollando habilidades y productos de alta competitividad para cualquier lugar del mundo”, asegura el CEO de NeuralSoft. Esto explica que MyLogic, por ejemplo, haya sido diseñado para operar de manera eficiente en cualquier contexto internacional.

“Estamos muy orgullosos de ser parte de este nuevo paradigma de gestión, con una tecnología de componentes innovadores que marca un hito en la historia de los ERP” asegura Viceconti

El 2024 fue un año de crecimiento para NeuralSoft. La empresa cuenta hoy con un equipo de 250 personas y está en plena búsqueda de 50 nuevos empleados, sobre todo en áreas técnicas como desarrollo, consultoría y análisis funcional. Con más de 800 clientes activos en todo el país, la proyección es ambiciosa: triplicar las ventas en los próximos 24 meses gracias a la expansión de MyLogic.

La visión de futuro: más allá de las fronteras

La historia de NeuralSoft no es sólo la de un éxito empresarial; es la de un pionero que supo ver más allá. Viceconti está convencido de que la transformación digital ya no es una opción, es una necesidad para ser competitivos. Y en ese camino, NeuralSoft acompaña a las empresas con un enfoque basado en tres pilares: Inteligencia Artificial aplicada al gerenciamiento, co-creación de soluciones y automatización inteligente.

En su visión, la IA no sólo analiza datos en tiempo real, sino que también ofrece proyecciones de resultados, anticipando tendencias y optimizando la planificación estratégica. La co-creación es la clave para que el software se adapte a cada empresa, aprovechando el expertise de NeuralSoft y el know-how de cada cliente. Y la automatización, liberando a los equipos de tareas repetitivas, les permite enfocarse en lo que realmente importa, en lo que genera valor.

La trayectoria de crecimiento de NeuralSoft también se refleja en su compromiso continuo con la infraestructura y la expansión de sus operaciones. La empresa tiene planes ambiciosos para seguir aumentando su capacidad, lo que incluye la creación de nuevos espacios de trabajo y el fortalecimiento de su infraestructura tecnológica para sostener el desarrollo y la innovación constantes.

Viceconti destaca que el objetivo primordial es potenciar la calidad de vida de sus profesionales, creando ambientes que fomenten el trabajo en equipo y la productividad. Reconoce que el capital humano es el activo más valioso de la empresa, y por ello, se esfuerzan en brindar las mejores condiciones para su equipo, consolidando así su liderazgo en el sector.

El futuro de NeuralSoft no se limita a Rosario o a Argentina, sino que proyecta su expansión internacional en Latinoamérica de la mano de MyLogic y en el resto del mundo con FastPrg. Viceconti, ese pibe que empezó programando videojuegos, hoy lidera una compañía que no sólo construye software, sino que construye futuro, un futuro donde la tecnología es el motor del crecimiento y la innovación es la bandera. Un ejemplo para cualquier emprendedor que sueña en grande y no le teme a los desafíos.