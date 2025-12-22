Exportaciones de carne vacuna: caen los volúmenes, pero sube fuerte el valor en 2025

Las exportaciones argentinas de carne bovina refrigerada y congelada registraron en noviembre de 2025 un comportamiento mixto: menor volumen embarcado, pero un fuerte crecimiento en el ingreso de divisas. Según el informe mensual del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante el mes se exportaron cerca de 64,5 mil toneladas peso producto, por un valor aproximado de 365,6 millones de dólares.

En comparación con octubre de 2025, los embarques mostraron una caída del 5,4% en volumen y del 7,9% en valor. Sin embargo, al contrastar con noviembre de 2024, el escenario cambia: los volúmenes resultaron 4,9% inferiores, pero el valor exportado fue 36,6% superior, reflejando una significativa recuperación de los precios internacionales.

El precio promedio de exportación alcanzó en noviembre los 5.670 dólares por tonelada, un 43,6% más alto que un año atrás, aunque todavía por debajo de los máximos históricos registrados en abril de 2022. Desde el Consorcio ABC señalaron que la tendencia bajista de precios iniciada en 2022 comenzó a revertirse parcialmente desde el segundo trimestre de 2025.

China volvió a consolidarse como el principal destino de la carne argentina. Durante noviembre absorbió el 71,4% de los volúmenes exportados, con compras que incluyeron carne deshuesada, cortes con hueso y huesos producto de la despostada. No obstante, el informe advierte que la participación argentina en el mercado chino se redujo durante 2025, frente al avance de competidores como Brasil y Australia.

En el acumulado de los primeros once meses del año, las exportaciones totalizaron cerca de 654,8 mil toneladas, por un valor de 3.531 millones de dólares. Esto representa una baja del 7,9% en volumen respecto de 2024, pero un incremento del 27,7% en el ingreso de divisas, confirmando que el principal sostén del negocio exportador fue la mejora de precios y no el crecimiento de las cantidades.