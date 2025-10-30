Del hierro al papel: Gerdau demuestra que leer también forja futuro

Gerdau Argentina presentó la antología “¡Leímos y escribimos más!”, un libro que nació del concurso de escritura creativa impulsado por la compañía dentro del programa “Leer Más, compromiso compartido”. Fue en el marco de la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025.

La publicación reúne los cuentos escritos por alumnos y docentes de escuelas de Pérez, Soldini, Zavalla y Montevideo (Uruguay), y simboliza una década de trabajo sostenido para promover la lectura, la escritura y la reflexión en las aulas. Durante la presentación —moderada por la especialista Carina Cabo— participaron los autores y docentes del proyecto, quienes compartieron experiencias, aprendizajes y miradas sobre cómo la palabra puede ser motor de cambio.

Con más de 124 años de historia, Gerdau es una de las principales productoras de aceros largos y la mayor recicladora de chatarra de América Latina, pero en Rosario mostró su costado más humano: el de una empresa que entiende la educación como una herramienta de transformación social.

Desde su creación en 2013, el programa Leer Más se consolidó en torno a dos ejes:

Capacitación docente , que promueve el intercambio de saberes y estrategias pedagógicas para fortalecer el rol de los educadores como mediadores culturales.

, que promueve el intercambio de saberes y estrategias pedagógicas para fortalecer el rol de los educadores como mediadores culturales. Maratón de Lectura, donde colaboradores voluntarios de la compañía comparten espacios de lectura con niños, uniendo escuela, empresa y comunidad en una misma experiencia.

La antología literaria representa un nuevo capítulo dentro de esta iniciativa. Más de 380 alumnos exploraron la escritura como una forma de expresar su identidad y pensamiento, acompañados por docentes que hicieron de la lectura una práctica cotidiana y transformadora. “Cada historia escrita es una semilla de futuro”, coincidieron los protagonistas del encuentro.

Fiel a su propósito de empoderar a las personas que construyen el futuro, Gerdau reafirma su convicción de que la lectura y la educación pueden cambiar realidades. Como empresa B Certificada, la compañía impulsa programas que integran sostenibilidad, desarrollo educativo y responsabilidad social, generando un impacto positivo en las comunidades donde está presente.

En un país donde a veces falta hierro, pero sobran ganas de construir, Gerdau demuestra que hay muchas formas de crear futuro. Algunas se forjan con acero. Otras, con palabras.