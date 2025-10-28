Después de las elecciones, los pedidos: ¿qué buscan las fintech en materia tributaria?

Las claves de la reforma impositiva del Gobierno que se avecinan, se centran en la simplificación del sistema tributario, la reducción de impuestos y el fomento a la inversión. Muchas de sus propuestas implican una baja de la coparticipación de impuestos a las provincias o tocan privilegios de sectores radicados en ellas, por eso al Gobierno no le alcanza el triunfo y necesitará a los gobernadores.

Por otra parte, se sabe que la cuestión tributaria sigue siendo uno de los principales reclamos del sector fintech, como ocurre desde hace varios años, al punto de ser señalada como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo pleno del ecosistema.

Por mencionar, tanto las billeteras digitales como los exchanges cripto se ven afectados por el Impuesto al Cheque, que impacta especialmente sobre los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), con una alícuota del 1,2%.

Este porcentaje fue elevado en noviembre pasado (anteriormente era del 0,15%, el mismo nivel que rige para bancos y billeteras no cripto), generando un reclamo unánime dentro de la industria.

El Gobierno había prometido corregir este desajuste este año, pero el escándalo en torno a la criptomoneda $Libra, promocionada por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, dejó el tema en stand-by y sin avances concretos.

Sobre este punto, en el 'cajón' se encuentra un proyecto de reforma tributaria presentado en marzo del año pasado por la Cámara Fintech y diseñado específicamente para la industria de los activos virtuales.

La iniciativa busca, entre otros puntos, eliminar las limitaciones a la exención total de las cuentas recaudadoras de PSAV inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores (como ocurre con otros intermediarios regulados) y excluir del Impuesto a las Ganancias los resultados de fuente argentina obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas, siempre que provengan de la compraventa o rendimientos de activos virtuales operados a través de un PSAV registrado.

Además, la propuesta plantea eximir del Impuesto a los Bienes Personales las tenencias de activos virtuales que, al 31 de diciembre de cada año, se encuentren almacenadas o custodiadas por un PSAV inscripto ante la CNV.