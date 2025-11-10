Después del anuncio de Caputo a inversores, los bonos y el riesgo país se lucen en el mercado

Los bonos en dólares extienden el optimismo este lunes, luego de que se conociera la noticia de que Luis Caputo anticipó a inversores que anunciará programa de recompra de bonos y acumulación de reservas. En ese contexto, los títulos en dólares avanzan hasta 1,8% para el Global 2030 y el riesgo país perfora los 600 puntos básicos.

La operación de canje de deuda respaldada por organismos internacionales con el objetivo de liberar fondos para educación podría involucrar aproximadamente un total de u$s16.300 millones en bonos.

Según dice 1816, la deuda total de Argentina con bonistas alcanza los u$s91.851 millones, pero su valor de mercado es mucho mas bajo.

Se estima que es de u$s56.297 millones, a los cuales hay que restarle las tenencias del propio estado argentino a través del BCRA y la ANSES. Lo que queda para pagar es u$s48.811 millones.

El mercado supone que el foco de la operación anunciada estaría en los papeles en dólares que vencen en 2029 y 2030, que son los que generan el mayor peso de vencimientos en los próximos meses.