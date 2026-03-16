Por primera vez en el año, el riesgo país supera los 600 puntos: ¿qué factores juegan?

El riesgo país supera los 600 puntos básicos por primera vez en tres meses, mientras que las acciones argentinas en Wall Street operan en rojo y una se desploma más de 17%, pese a una leve mejora del clima global, impulsado por las señales de posible negociación con Irán mencionadas por Donald Trump durante el fin de semana.

Los bonos en dólares caen, liderados por los Bonares, que bajan hasta 0,46% este lunes 16 de marzo. En tanto, los Globales recortan hasta 0,14%. En ese contexto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan avanza 14 unidades (+2,9%) y supera la barrera psicológica de los 600 puntos básicos (601), por primera vez desde el 15 de diciembre.

La ‌retracción de liquidez y el impacto sobre el riesgo país dominaban la escena, lo que redoblaba la cobertura de inversores en activos sólidos, frente a una semana en la que se conocerán diferentes indicadores de la macroeconomía.

"Argentina atraviesa un proceso de estabilización macroeconómica orientado a reducir la vulnerabilidad externa y reactivar la inversión privada mediante el fortalecimiento del ahorro interno", coinciden algunos expertos.

El escenario ‌base podría verse condicionado por factores externos. Una eventual escalada del conflicto en Irán podría impulsar al alza el precio internacional del petróleo, generando presiones inflacionarias globales, mayor volatilidad financiera y potenciales impactos sobre el comercio exterior argentino. "El shock petrolero va pegar más que nada por el lado de la inflación", indicaron los expertos.

S&P Merval y ADRs

El índice accionario S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires cae 0,9% a 2.618.712,63 unidades, luego de ceder un 4,62% en las anteriores dos ruedas ante un generalizado desarme de carteras.

Por el lado de las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, operan con pérdidas encabezadas por Bioceres, que se derrumba 17,3%. Le siguen con menores caídas Edenor (-2,1%), Cresud (-1,8%), YPF (-1,7%) y Central Puerto (-1,3%). A contramano, sube Mercado Libre, IRSA, Banco Macro y Loma Negra: 3,5%, 1,1%, 0,2% y 0,2%, respectivamente.