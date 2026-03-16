El costo de construir en Rosario subió 1,5% en febrero y el m² superó los $881.000

El costo de la construcción en el aglomerado Gran Rosario registró en febrero de 2026 una suba mensual del 1,5%, consolidando una tendencia de incrementos moderados pero sostenidos durante el inicio del año, según el informe oficial del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

Con este resultado, el valor promedio del metro cuadrado de construcción alcanzó los $881.220,85, marcando un nuevo máximo nominal para la región y acumulando una variación del 3,5% en lo que va de 2026. En términos interanuales, el indicador muestra un incremento del 20,6% respecto a febrero de 2025.

El índice mide el costo total de edificar una vivienda unifamiliar tipo de 69,5 m², incluyendo materiales, mano de obra y gastos generales, pero excluyendo el valor del terreno.

Mano de obra y materiales explican la suba mensual

El aumento del nivel general estuvo impulsado principalmente por dos componentes clave del proceso constructivo.

El capítulo Mano de obra registró un incremento del 1,8% mensual, asociado al acuerdo salarial vigente de la UOCRA aplicado desde febrero sobre los salarios básicos del sector.

Por su parte, los Materiales aumentaron 1,4%, reflejando ajustes en insumos esenciales para la obra. Entre los rubros con mayores incrementos se destacaron:

* Cableado para instalación eléctrica (+4,8%)

* Yesos (+4,5%)

* Cementos (+3,6%)

* Granitos (+3,4%)

* Cañerías cloacales y pluviales (+3,3%)

Los Gastos generales, en cambio, mostraron una variación más acotada del 0,2%, vinculada principalmente al costo del cartel de obra.

Insumos clave: aumentos selectivos y estabilidad en el acero

El relevamiento de precios del IPEC evidencia comportamientos dispares entre materiales.

Entre los insumos más representativos:

* El cemento portland subió 4,5% mensual.

* Los ladrillos comunes aumentaron 1,9%.

* La arena avanzó 1,5%.

El acero nervado prácticamente no registró variación.

Esta dinámica muestra que las presiones de costos se concentran más en materiales de terminación y sistemas constructivos que en insumos estructurales básicos.

Evolución del costo: un año de aumentos constantes

La serie histórica del indicador refleja una trayectoria ascendente continua. En febrero de 2025, construir en el Gran Rosario costaba $730.922 por m², lo que implica un incremento superior a $150.000 por metro cuadrado en doce meses.

El informe destaca que el índice funciona como un indicador de corto plazo para medir la evolución de precios del sector, relevando mensualmente comercios de materiales y remuneraciones del sector constructor.