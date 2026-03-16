Las rurales santafesinas bancan al biodiesel y apuntan contra la postura de la UE

La Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) manifestó su respaldo al posicionamiento adoptado por la Región Centro en defensa del biodiesel argentino, luego de un encuentro realizado en el marco de Expoagro 2026. El pronunciamiento surge ante la preocupación del sector productivo por posibles restricciones a las exportaciones hacia la Unión Europea, situación que podría impactar directamente sobre toda la cadena oleaginosa nacional.

Según expresó la entidad ruralista, el biodiesel representa un eslabón estratégico para la generación de valor agregado industrial, empleo y desarrollo regional, especialmente en provincias con fuerte perfil agroindustrial como Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

El planteo regional fue impulsado por los ministros de Producción Gustavo Puccini (Santa Fe), Sergio Busso (Córdoba), Guillermo Bernaudo (Entre Ríos) y Walter Chávez (Corrientes), quienes coincidieron en la necesidad de defender la competitividad del sector frente a cuestionamientos internacionales vinculados a los sistemas productivos argentinos.

El rol del sector agroindustrial

Durante el encuentro participó el presidente de CARSFE, Berardo Vignatti, quien sostuvo que la problemática excede a un solo sector y compromete al conjunto del entramado productivo.

Desde la entidad señalaron que el agro argentino cuenta con herramientas técnicas y productivas suficientes para responder a las críticas planteadas desde Europa, particularmente aquellas relacionadas con estándares ambientales y sistemas de producción.

En ese sentido, remarcaron la importancia del trabajo institucional coordinado entre entidades rurales, gobiernos provinciales y Nación para construir posiciones comunes en negociaciones internacionales.

Acuerdo UE–Mercosur y buenas prácticas

CARSFE también destacó que continúa participando en mesas de trabajo vinculadas al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, con el objetivo de consensuar estrategias que protejan las condiciones productivas locales.

Dentro de ese marco, la entidad valoró la decisión del gobierno de Santa Fe de avanzar en la reglamentación de Buenas Prácticas Agropecuarias, iniciativa considerada clave para reforzar la sustentabilidad y brindar previsibilidad normativa al sector.

Según indicaron, contar con reglas claras permitirá consolidar una posición provincial alineada con estándares ambientales internacionales, fortaleciendo la competitividad del agro argentino.