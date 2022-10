Día de la Madre: todas las promos y descuentos en bancos de Rosario para comprar regalos

Con la llegada del Día de la Madre, los bancos salieron con toda a ofrecer descuentos y promociones con tarjetas de crédito y billeteras virtuales y en Rosario abundan estas oportunidades que estarán disponibles hasta el domingo 16 de octubre inclusive.

A continuación, un repaso por todos los beneficios vigentes en los principales centros comerciales de la ciudad para comprar los mejores regalos y ahorrar en la compra o aprovechar con ciertos medios de pago.

Banco Nación

El Banco Nación se suma a la lista de entidades que ofrecen beneficios y, a través de su tienda online (tienda BNA) se pueden visualizar promociones especiales al abonar con tarjetas Visa y MasterCard.

También se destacan los descuentos de hasta 40% y hasta 18 cuotas fijas en productos seleccionados. Estos últimos no tienen un costo adicional por envío. Según indica la página, los beneficios no son acumulables ni combinables con otra promoción.

Tecnología, electrodomésticos del hogar, muebles, deporte y belleza. Estas son algunas de las categorías que pueden encontrarse en la tienda virtual del Banco Nación. Para estar al tanto de todas estas novedades, las personas pueden ingresar a la tienda oficial del Banco Nación en el siguiente link: www.tiendabna.com.ar/dia-de-la-madre.

Banco Santa Fe

Del 10 al 14, el banco Santa Fe ofrece una serie de beneficios. Los consumidores pueden acceder a un 20% adicional pagando con MODO y con la tarjetas de crédito Visa. También ofrece un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito Internacional o Gold en indumentaria, calzado, marroquinería y juguetería.

Además, los usuarios de tarjetas Black, Signature o Platinum podrán ahorrar hasta un 40% y 3 cuotas sin interés. Y el banco informa que también hay un 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en perfumerías, joyerías, librerías y vinerías y 10% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en electro y hogar.

Para chequiar la lista de comercios adheridos por rubro, ciudad y hasta por medio de pago, los interesados deben acceder al siguiente enlace: www.bancosantafe.com.ar/buena-semana

Banco Municipal

Del 10 de octubre al 15 inclusive, el Banco Municipal ofrece una serie de descuentos y promociones en comercios adheridos y en establecimientos como el Shopping del Siglo, el Palace Garden y el shopping Paso del Bosque.

La lista de negocios que integran la nómina de beneficios van desde locales de indumentaria y ropa deportiva, hasta perfumerías, librerías, tiendas de accesorios y muchos otros rubros y las rebajas varían entre cada uno, además de que todos registran un tope de reintegro de $2000.

Para ver la lista de marcas adheridas con el Banco, ingresar al siguiente link:

www.bmros.com.ar/promociones/

Banco Macro

El Banco Macro ofrece del 13 al 15 de octubre descuentos y beneficios en indumentaria y shopping. Con tarjetas de crédito los clientes tendrán 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés, con tope de devolución de $ 5.000. Las tarjetas de crédito de Macro Selecta tendrán 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin recargo, con tope de devolución de $ 8.000.

Con MODO, habrá 20% de descuento en comercios adheridos de shoppings participantes, con tope de devolución de $ 1.500. El beneficio es acumulable con el descuento en centros comerciales con tarjetas de crédito de Banco Macro y Macro Selecta.

Banco BBVA

Las promociones de BBVA y MODO en indumentaria contarán con un 20% de descuento y con tope de reintegro de $1.500 por transacción en locales adheridos, hasta el domingo 16 de octubre. Los rubros son muy variados. Se puede optar por indumentaria, belleza, cuidado personal, tecnología y también gastronomía.

Quienes utilicen la billetera digital MODO, del 7 al 16 de octubre tienen un 20% con tope de devolución de 1.500 pesos por compra en locales adheridos del rubro indumentaria. Además, el viernes 14 de octubre los clientes de BBVA que paguen con la misma aplicación tendrán un 20% en los principales ‘shoppings’ del país, acumulable con la promoción anterior.

Y hasta el sábado 15 de octubre habrá una serie de promociones con BBVA. Frávega ofrecerá 6 cuotas sin interés en productos seleccionados. Otra promo que ofrece el banco es con la aplicación de delivery Pedidos Ya que tendrá un 40% de reintegro con tope de $750 con MC. También habrá reintegros de hasta el 30% y hasta 6 cuotas sin intereses en algunas tiendas y productos seleccionados.

Los interesados pueden chequear el detalle con los beneficios en el siguiente link:

www.bbva.com/es/ar/que-regalar-en-el-dia-de-la-madre-beneficios-exclusivos-para-clientes-de-bbva/

Banco Santander

Por el lado del Banco Santander, aquellos que tengan tarjetas VISA Select tendrán beneficios por los “Súper miércoles”. El miércoles 12 de octubre habrá un 25% de descuento para los clientes en general y un 30% para los denominados Select en más de 100 marcas y shoppings. También un 10% en perfumerías y hasta 6 cuotas sin interés para todos y sin tope de reintegro. Abonando con MODO, habrá un 20% adicional, con tope por transacción de $ 2.500.

Al mismo tiempo, los clientes adheridos al programa “Visa Women”, tendrán el viernes 14 y sábado 15 de octubre descuentos del 30%. Además, un 10% en perfumerías y hasta 6 cuotas sin interés para todos y sin tope de reintegro.

Banco Galicia

El jueves 13 de octubre, los clientes del Banco Galicia tendrán un 20% de descuento, sin tope, en shoppings y marcas seleccionadas y hasta 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Para aquellos que cuenten con Galicia Éminent, el descuento será del 25%, sin tope y 3 cuotas sin interés con todas las tarjetas.

Además, hay 50% de ahorro en locales adheridos de Rapanui hasta el domingo 16 de octubre, pagando con tarjetas de crédito Mastercard sin contacto en un solo pago, con un tope de reintegro de $ 2.500 pesos.

Banco Itaú

Durante todo el mes de octubre, los clientes del Banco Itaú tendrán hasta un 35% de descuento con tope de reintegro de $ 3.500 por compra y hasta 3 cuotas sin interés en marcas de indumentaria, calzados y carteras como India Style, Wanama, Paruolo, Juanita Jo, Swatch, entre otras. El mismo beneficio corre para marcas como Get The Look, Shop Gallery y Juleriaque.

El domingo 16 de octubre, Itaú ofrecerá un 35% de ahorro, con tope de $ 1.500 con tarjeta de débito para compras en Pedidos Ya. Además, en línea con el rubro gastronómico, tendrán hasta un 35% de descuento con tope de hasta $ 3.500 en Tucson, Croque Madame, Tostado, La Panera Rosa, entre otros.

A su vez, hasta el 17 de octubre, en Tienda iupp, el marketplace de Itaú, se podrán adquirir celulares y televisores, entre otros productos, en cuotas sin interés y con 35% de descuento.

Anses también se suma

Si bien la Administración Nacional de Seguridad Social brinda apoyo económico a distintas prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), jubilados y pensionados, entre otras, también ofrece descuentos para aprovechar en los días previos a la celebración del Día de la Madre.

Quienes cobren una prestación de Anses pueden acceder a este programa de beneficios que te permite acceder a la devolución del 10% de todas las compras realizadas en los comercios adheridos, usando la tarjeta de débito con la que cobrás tu prestación.

El tope máximo de devolución es de hasta $1000 por cada compra y no hay límites en la cantidad de operaciones. El monto ahorrado se recibirá dentro de los 7 días hábiles en la cuenta bancaria.

Para consultar que comercios participan de las promociones, los beneficiarios deben ingresar a la web https://www.anses.gob.ar/anses-comercios

Se puede consultar por nombre del comercio, rubro, tipo de descuento, provincia y/o localidad. Dentro de la lista de descuentos, se pueden encontrar locales de viajes, supermercados, heladerías y más.