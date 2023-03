Diputados dio media sanción al monotributo tech: cómo funcionará el nuevo régimen

La Cámara de Diputados le dio media sanción y giró al Senado el Régimen Simplificado y Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos, más conocido como "Monotributo Tech".

La iniciativa impulsada por el Ministerio de Economía, también conocida como "monotech",cosechó 111 votos positivos, 11 negativos y 85 abstenciones. El Frente de Izquierda y el grueso de Juntos por el cambio se abstuvieron.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Economía, apunta a que profesionales independientes de la "Economía del Conocimiento" puedan exportar sus servicios y cobrar por su trabajo en moneda extranjera hasta un tope anual, sin verse obligados a liquidar esas divisas en el Mercado Libre de Cambios.

La iniciativa crea una nueva categoría de Monotributo para facturar en dólares trabajos encargados por clientes del exterior. En este sentido, habilita a los pequeños contribuyentes tecnológicos a acceder a este régimen cambiario especial hasta un máximo de u$s 30.000 por año de facturación, a cambio del pago de una cuota "Monotech" de acuerdo a un esquema de escalas diferenciadas.

¿Quiénes podrán adherir al nuevo Monotributo Tech?

El régimen actual habilita hasta un tope de u$s 12.000, con lo cual esta iniciativa ampliará ese techo.

Los profesionales independientes "deberán depositar las sumas obtenidas por el ejercicio de las actividades incluidas en el Monotech, en una Cuenta Especial en moneda extranjera, en los términos que establezca el Banco Central", detalla el proyecto.

"El Pequeño Contribuyente Tecnológico podrá optar por añadir al importe del tributo integrado del Monotech, el aporte adicional a una obra social", indica.

En los fundamentos de la iniciativa se detalla que uno de los objetivos es que los trabajadores freelancers "eviten recurrir a mecanismos de opacidad fiscal en el exterior". El espectro de actividades alcanzadas por esta nueva figura de monotributistas tech es amplia. Abarca desde programadores, diseñadores gráficos, desarrolladores de videojuegos, traductores, periodistas, artistas, guionistas, hasta jugadores de e-sports.

Con el certificado de "Monotributo Tech" estarían habilitados a enviar sus facturas a clientes en el exterior.

Cómo son las escalas del Monotech

La iniciativa crea un nuevo esquema tributario que busca que los profesionales que facturen en dólares puedan cobrar en esa moneda y, a la vez, incrementar la recaudación por servicios de exportación no registrados.

La categoría pensada para facturar en dólares contará con distintas opciones:

La primera categoría alcanza a aquellos contribuyentes tecnológicos que exporten por hasta u$s 10.000 anuales (hasta u$s 833 por mes).

La segunda categoría contemplará a quienes facturen entre u$s 10.000 y u$s 20.000 por año (hasta u$s 1.666 por mes).

La tercera y última categoría aplica para facturaciones anuales de entre u$s 20.000 y u$s 30.000 (hasta u$s 2.500 por mes).

De acuerdo a datos oficiales, la Economía del Conocimiento es una industria que genera cerca de u$s 7.000 millones por año, ubicándose, en los últimos años, en el podio entre los principales complejos exportadores del país, detrás del agro y la industria automotriz.

Según Ariel Sujarchuk, secretario de Economía del Conocimiento, de sancionarse el proyecto, podrían ingresar más de u$s 2.000 millones al año.