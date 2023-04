Discord finalmente está agregando temas, para suscriptores de Nitro

Discord está probando temas que te permiten cambiar la interfaz de usuario de la aplicación, dándote la opción de 16 esquemas de color prefabricados. Es una función largamente esperada para la aplicación, pero el problema es que debe pagar la suscripción mensual a Nitro de u$s 9.99 de Discord para acceder a ella; los temas no están incluidos en el plan mensual de Nitro Basic de u$s 2.99, según la tabla de comparación de características de la compañía .

Nitro tiene muchas ventajas útiles para las personas que pasan mucho tiempo en Discord, como la capacidad de cargar archivos más grandes, enviar mensajes más largos y personalizar su perfil, pero diría que no tiene que ser un usuario avanzado para apreciar los cambios estéticos. Es fácil imaginar a las personas que quieren temas pero no pueden justificar un precio tan alto por una aplicación que solo usan casualmente.

Discord le permite obtener una vista previa de los temas para ver cómo podría hacer que se vea la aplicación si fuera un suscriptor. (Puedes acceder al panel de vista previa yendo a Configuración > Apariencia, luego haciendo clic en el botón "Vista previa del tema".) En mi opinión, hay una buena combinación de temas claros en colores pastel y temas oscuros geniales / malhumorados; incluso hay un "tema borroso". uno que casi se siente como un tema de Verge .

Para las personas que no quieren pagar por Nitro, todavía hay formas de crear un tema para Discord. El proyecto BetterDiscord ha estado trabajando para mejorar la aplicación desde hace un tiempo, y la lista de mejoras incluye un motor de temas. Y si bien te permite crear temas verdaderamente personalizados en lugar de ofrecerte un montón de temas prefabricados para elegir, es cierto que no es tan fácil de usar como la versión de Nitro.