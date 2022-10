Dólar Coldplay: al igual que el dólar soja, sería de $ 200 para los recitales

En las próximas horas se espera que el Gobierno anuncie oficialmente el tipo de cambio que utilizará para que se habilite el acceso al mercado del dólar para girar para artistas internacionales que actuaron o lo harán en el país.

Esta cotización diferencial fue bautizada popularmente como "dólar Coldplay" por la gran cantidad que demandará para realizar sus conciertos el grupo británico en la Argentina: la banda ya agotó 10 fechas en el estadio de River Plate.

Este dólar será menos conveniente, pero, a cambio, las productoras podrán acceder de forma rápida a las divisas. No será el oficial de $ 155, sino un similar al dólar soja, de $ 200, ya que al oficial se le agregará un impuesto País del 30 por ciento.

El titular de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, Carlos Rottemberg, afirmó, en declaraciones con diferentes medios, que el acuerdo con el sector ya se concretó y que pronto se reflejará en la normativa en el Boletín Oficial. A pesar de que Rottemberg no cree que esta medida afecte a las presentaciones de música internacional, habrá que esperar para ver si este cambio repercute en el valor de las entradas.

Por otra parte, habrá que ver el impacto de este tipo de cambio en otros sectores, en especial desde la industria que vienen reclamando dólares al Banco Central para importar y no se los da, o pide que los proveedores del exterior le financien a 180 días.

Todavía no está claro de qué forma el Gobierno normará este tipo de cambio diferencial, que debería contar con un marco estipulado por el Banco Central. No es una medida, además, que aparezca entre las preferencias del Fondo Monetario Internacional, ya que por estatuto no suele ver con buenos ojos la puesta en marcha de precios diferentes oficiales para el dólar, algo que ya advirtió el organismo en su último informe técnico respecto al dólar soja, aunque por otra parte destacó el efecto positivo en la acumulación de divisas.