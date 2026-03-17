El Bitcoin sube y los inversores están atentos a las señales técnicas que pueden darse

El mercado de criptomonedas atraviesa una nueva fase alcista liderada por Bitcoin, que alcanzó niveles cercanos a los u$s74.000 y arrastró subas generalizadas en los principales activos digitales. Sin embargo, analistas advierten que el comportamiento del precio dependerá de factores macroeconómicos y políticos que se definirán en los próximos días.

La suba se produce en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, especialmente el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que volvió a generar volatilidad en los mercados energéticos y financieros. Este escenario reactivó el interés por activos alternativos, incluyendo criptomonedas, frente a la incertidumbre global y el riesgo inflacionario.

La Fed, en el centro de la escena

El principal foco de atención de los inversores está puesto en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Aunque el consenso del mercado anticipa que no habrá cambios en las tasas de interés, el tono del comunicado y las proyecciones económicas serán determinantes.

Especialistas señalan dos posibles escenarios: una postura más flexible podría sostener el impulso alcista de Bitcoin, mientras que señales de mayor dureza monetaria ante presiones inflacionarias podrían aumentar la volatilidad y frenar las subas en el corto plazo.

Bitcoin continúa mostrando un comportamiento dual: algunos inversores lo consideran cobertura frente a la incertidumbre global, pero al mismo tiempo sigue siendo altamente sensible a la liquidez internacional.

Indicadores técnicos y sentimiento del mercado

Desde el análisis técnico, el sentimiento inversor comenzó a recuperarse. El índice Fear & Greed mostró una mejora progresiva, reflejando un mayor apetito por riesgo tras semanas de cautela.

Mientras el precio se mantenga por encima de los u$s73.000 y de la media móvil de 50 días, los analistas consideran que el sesgo seguirá siendo alcista. Una ruptura sostenida del máximo reciente podría habilitar nuevas subas hacia la zona de los u$s79.000.

El rol de los inversores institucionales

Otro factor clave es la participación institucional. Los ETF spot de Bitcoin registraron ingresos netos cercanos a u$s767 millones en la última semana, lo que ayudó a sostener el precio pese al contexto macro complejo.

La continuidad de estos flujos será determinante para consolidar el actual nivel de soporte. Algunos analistas estiman incluso una probabilidad cercana al 40% de que Bitcoin alcance los u$s100.000 durante el año, aunque advierten que la volatilidad seguirá siendo elevada.

En paralelo, el uso creciente de criptomonedas en economías bajo presión cambiaria refuerza el debate sobre su papel dentro del sistema financiero global, aunque todavía no logra consolidarse plenamente como activo refugio.