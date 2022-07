El Matba Rofex apuesta a crecer en el continente de la mano de su negocio tecnológico

El Grupo Matba Rofex compró esta semana Lumina Americas con la que apuesta a expandir la provisión de tecnología en Latinoamérica y hasta Estados Unidos en un futuro. Pero no es sólo eso, Andrés Ponte, presidente del Matba Rofex, en una entrevista con Ecos365 explicó hacia a dónde apuntan con esta inversión estratégica. Fue después de la presentación que realizó junto con el gerente general, Diego Fernández, sobre el balance anual del centenario mercado, en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.

La presentación del balance, perspectivas e inversiones en el recinto de la Bolsa.

Para mostrar el peso que tiene la última inversión, mejor verla en números. El Matba Rofex previa a la compra de Lumina facturaba el 98,5% en la Argentina (24,4 millones de dólares en el último ejercicio cerrado en junio pasado) y tras la adquisición el peso del negocio local pasa a ser del 66,8% y el internacional del 33,2% del grupo.

Con el paso dado con Lumina, Ponte señaló que otro objetivo es crecer también la relación con los inversiones a través del mercado -donde hoy su acción cotiza unos 290 pesos- y el sostenimiento de una política dividendos: en 2021 se pagó en dividendos casi el 5% del market cap de MtR o casi el 45% del EBITDA generado en el ejercicio. "La intención es mantener, en lo posible, este nivel hacia el futuro", resaltó el presdente de Matba Rofex.

-La adquisición de Lumina es el paso más importante hacia la internacionalización de Matba Rofex.

-Nosotros a veces, no es que no nos demos cuenta de las cosas que hacemos, pero la verdad es que creo que nos superamos. Es muy fuerte lo de Lumina. Es una empresa líder en la provisión de servicios para el mercado de capitales en infraestructura, en tecnología en México. Es la más importante.

- Veo dos cambios. Uno es la internacionalización y el otro es que empiezan a hacer más otro negocio que el histórico del mercado: el tecnológico.

-Nuestro foco es diversificar los ingresos porque eso es lo que le da estabilidad a la empresa, lo que le da más previsibilidad, lo que le da estabilidad al accionista. Las empresas tecnológicas están mejor valuadas por decirlo de alguna manera por eso también vamos en ese foco. El mercado mexicano después del mercado brasilero es el más grande de Latinoamérica. De todo este análisis que hicimos de toda Latinoamérica nos dimos cuenta que Argentina no es un país tan chico en ese aspecto y los números son claros. Hoy el 33% de nuestros ingresos van a provenir de los servicios que le exportamos a México. El país necesita exportar entonces de alguna manera es como que te sentís parte de eso, sumado a todos los servicios que damos acá. Obviamente no descuidamos eso. Pero la verdad es que es muy fuerte esto. Estamos superentusiasmados. Queremos ser una empresa que atraiga mejores valores, que siga formando gente, que la gente elija trabajar en Matba Rofex.

- De esta manera, reducís riesgo país y al mismo tiempo tenés mayores posibilidades de apalancamiento de financiamiento internacional.

- En realidad más que reducir el riesgo país -porque nosotros seguimos muy enfocados en Argentina y esperamos también seguir creciendo- es diversificar nuestro negocio. Si vos querés crecer tenés que subir la vara, tenés que extender la frontera y es lo que estamos haciendo. Queremos ser considerados un proveedor regional y con esto lo somos. Ya hoy Primary junto con Lumina es uno de los referentes en nuestro rubro más importante de Latinoamérica.

- Sería ir por Colombia, y otros mercados de la región como Chile, Perú, salvo Brasil que daría la impresión que es un mercado aparte.

- Brasil hoy nosotros no lo consideramos. Primero tenemos que aprender mucho del negocio de México. Es un negocio de ida y vuelta. Tenemos que hacer los puentes entre las dos empresas. Hoy tuvimos una reunión de esas que no se olvidan con todo el equipo de la gente de Lúmina, más de 30 personas, en Buenos Aires, en México, en España, porque tienen algunas personas trabajando en España. La verdad fue genial. Como les decíamos a ellos, mañana no les pedimos que cambien nada, seguimos haciendo todo igual. Ahora tenemos que empezar a hacer los puentes para aprender lo mejor de ellos respecto a cómo ganaron, porque son argentinos que ganaron el mercado mexicano. Cómo se hace eso. Compramos un aprendizaje que desarrollarlo nosotros no solamente nos hubiese llevado mucho más tiempo, mucho más costo sino que probablemente nos hubiese hecho fracasar. Es como que ya compramos algo armado y ahora tenemos que compartir las buenas experiencias que tienen ellos y que tenemos nosotros para tratar de hacer un producto mejor y lograr mejores resultados.

- Ahora, de México se está cerca de Estados Unidos ¿piensan entrar a Estados Unidos?

- Se piensa. Imposible no pensar. No lo tenemos hoy en el radar. Hoy vamos a tener en nuestra plantilla, Matba Rofex tiene 293 empleados, estamos sumando 130. Somos como 420 personas. El 10% de nuestra plantilla está en México. Que es también un poco esa sensación fuerte de que la Bolsa de Comercio de Rosario que siempre fue una bolsa regional de alguna manera hoy con su tenencia de Rofex tiene una participación importante ahí. Y sí estamos pegados al mercado Mexicano, que es lo que hace que sea un mercado muy desarrollado de consumidores enormes, es un país tres veces más grande que Argentina. Y de alguna manera si bien no pensamos en el mercado norteamericano hoy creo que esa clientela que mostramos aquí, que es tan importante y que es un cliente distinto al que nosotros tenemos hoy en Argentina nos acerca a brindar productos cada vez más profesionales y que sí pensamos en ver cómo podemos hacer para apuntalarlos en otros países de Latinoamérica.

- Ahora, acá han ido por un nicho muy específico en su diversificación. En los últimos años vienen haciendo distintas diversificaciones ¿la idea es seguir invirtiendo en otras empresas? En octubre cuando se presenten en la asamblea.

- No ahora. Nosotros somos una empresa que tiene 100 años. No somos una starup que estaba tratando de poner casillitas rápido en distintos lugares, no es eso, no es nuestro objetivo. Si vos mirás nuestra historia nosotros compramos Prymary en 2011 para poder tener nuestros propios sistemas de negociación y no depender de nadie. Compramos Esco a fines del 2016 para poder abastecer de servicios la industria de los fondos comunes de inversión y para poder dar un servicio más integral al mercado de capitales y estamos comprando Lumina ahora en el 2022. No es que estamos todos los años atrás de una empresa. Ahora nos queremos tomar nuestro tiempo para hacer esto bien. Fueron dos años de trabajo para llegar a la inversión en Lumina y ahora tenemos que desarrollar esto.

- Un poco más del 10% son fondos de inversión ya extranjeros que participan del Matba Rofex. ¿La idea es seguir sumando? ¿Por la vía de ampliación de capital o de venta del capital actual?

- Hoy tenemos inversores extranjeros por más del 10%. Las inversiones que se hicieron no fueron buscadas por nosotros.

-¿Están abiertos a que alguien venga y quiera invertir?

- Nosotros estamos tratamos de difundir la cotización de nuestra acción, la manera de operarla. Los fondos que han invertido, a pesar de que desde que invirtieron el valor de la compañía un poco bajó, están felices y cada vez invierten más. Son socios estratégicos. Para nosotros nos interesa sumar inversores de esa calidad porque son gente que está dentro del directorio, están dentro de nuestra área de análisis, nos ayudan a mejorar y a crecer nuestra visión. Claramente ellos nos habían marcado lo importante del perfil tecnológico que estamos llevando así que vamos también en línea con eso. Es gente que te ayuda a pensar, a crecer. De la misma manera que no queremos perder la posibilidad de la chance de a nuestros socios históricos, a nuestros accionistas históricos, que fueron los socios de la Bolsa de Comercio de Rosario, de Buenos Aires, las casas corredoras, los exportadores, no dejar de mostrarles que si se invertía antes ahora por ahí con más razón.

- ¿Creés que va cambiando también eso culturalmente? Hoy encima entrás en un negocio que como el tecnológico, donde hay muchos otros actores que lo entienden y por ahí juegan una ficha a ese tipo de negocios. ¿O van a seleccionar quién viene como inversor?

- Creo que hoy todos tenemos una tendencia a adaptarnos a los cambios de una manera mucho más violenta. Y así como hoy pueden comprar una acción de Matba Rofex, mañana pueden venderla y comprar cripto u otra empresa. Lo que nosotros queremos un poco visualizar es que a veces los accionistas mayoritarios de la empresa, más allá de la bolsa y los accionistas extranjeros, que son agentes, exportadores, se quedaron en la época en la cual tenían la acción para poder operar. Entonces a nosotros nos gusta visualizar que eso terminó. Todavía te pasa que te encontrás personas que te preguntan “¿Cómo hago para comprar una acción de Matba Rofex?” Entonces por eso aprovechamos estamos eventos para mostrar la facilidad de decir que podés invertir $10.000 en Matba Rofex si querés, podés comprar cien acciones.

- Es poca la liquidez.

-Es poca la liquidez porque la mayoría de las acciones están distribuidas en personas que la tienen como tenencia histórica. Y como se han ido valorizando, no ven un objetivo. Se pagan buenos dividendos. Entonces el que la tiene y es difícil a veces encontrar vendedores. Nosotros queremos generar una mecánica de mayor movimiento de la acción.

- ¿Y dentro de cinco años… Los mercados van a ser el hermano menor del área de los negocios de tecnología del Matba Rofex?

- Las empresas tecnológicas en el mundo han cobrado una dimensión muy importante. Y en este estudio que hicimos nosotros a veces encontrar valores de mercados similares a Matba Rofex en Chile, en Perú, en Colombia, en mercados que decís operan mucho más volumen y no valen más que nosotros. Y por ahí te encontrás que aparecen empresas exchange cripto que valen fortunas.

- Bueno, también hay negocios que son burbujas.

-Puede ser, pero también tenés empresas no reguladas que de la noche a la mañana pasan a valer un montón ¿y por qué? Porque están relacionadas con la tecnología. Mercado Libre, no es una burbuja, pero fíjate el valor que adquirió.

- Fue mutando. Nació de una forma y hoy Mercado Libre es otra compañía.

- Fue mutando. Creo que no es una cuestión de mutar ni de olvidar los orígenes ni de cambiar. Es de ir buscando qué es lo mejor. Nosotros no nos estamos yendo del mercado, nosotros estamos brindando servicios para los mercados. Estamos tratando de incorporar lo que pasa por afuera adentro del mercado y estamos tratando de consolidar eso. Y por sobre todas las cosas estamos tratando de hacer y replicar lo mismo que hicieron en 1907 y 1909 cuando se fundaron Matba y Rofex. Ser líderes. Tratar de ir un paso adelante, ir mostrando un camino. Hoy el partido pasa por la tecnología. No lo decimos hoy, hace 20 años que nosotros venimos trabajando en eso.

- Citaste Mercado Libre. Te acordás la burbuja .com y no desapareció la página de internet. Sí se transformaron. ¿Creés que estamos atravesando algo parecido con los blockchain, las cripto? Los blockchain parece algo mucho más sólido y que de esta burbuja algo va a quedar en el proceso hacia adelante. ¿Se puede trazar un paralelismo?

- Hay un montón de ítem que son cosas distintas. Una cosa es comprar un bitcoin que es un cripto activo. Otra cosa es los blockchain, que es una tecnología que viene a mejorar las tecnologías existentes. Otra cosa son las Stablecoin donde hay algo que respalda. Es un segmento que nosotros obviamente también trabajamos. Como lo cantaba Diego, que presentaba un futuro de bitcoin, pero siempre hay herramientas para complementarse para ayudar a la inversión, a la cobertura. Pero sí hay que tener esa apertura al cambio, a las modificaciones que se van dando. Las instituciones son muy tradicionales, nos tenemos que aggiornar. Si bien soy el presidente de Matba Rofex, me siento parte de esta casa y no solamente quiero que nos vaya bien a nosotros sino que quiero que le vaya bien a esta institución. Por eso, un poco esto que nos pasa hoy para mi es una buena noticia, que la quiero compartir y quiero que sea de todos. En ese aspecto nos tenemos que ir reconvirtiendo por propia decisión y no a la fuerza. Eso es muy importante. Lo que vos vayas a hacer es porque vos visualizaste que iban a venir los cambios y no que a la fuerza luego te tengas que adaptar porque eso es más doloroso.