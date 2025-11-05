El bitcoin no encuentra piso: ¿conviene comprar, esperar o retirarse?

En los primeros días de noviembre, Bitcoin cayó por debajo de los u$s104.000, acercándose a la barrera de los u$s 100.000, nivel que no tocaba desde hace varios meses.

Hay varias razones se combinan para explicar la corrección del mayor criptoactivo:

* Política monetaria estadounidense: los comentarios del Federal Reserve (Fed) redujeron las expectativas de recorte de tasas para diciembre, lo que disminuye el atractivo de los activos de riesgo como bitcoin frente a inversiones con rendimiento más seguro.

* Liquidez y flujos de inversionistas: se registraron importantes salidas netas de fondos cotizados (ETFs) de bitcoin y otros criptoactivos, lo que amplifica la presión bajista.

* Eventos de mercado y volatilidad: hubo una liquidación récord de posiciones apalancadas hace unas semanas, lo que desencadenó ventas automáticas y dañó la confianza.

* Factores geopolíticos y comerciales: las tensiones entre EE.UU. y China, junto con la incertidumbre sobre crecimiento económico global, han contribuido a un tono de “riesgo off” que afecta a activos como bitcoin.

* Factores técnicos: los analistas señalan que si bitcoin pierde la zona de soporte cerca de u$s 113.000, podría bajar más hacia u$s 88.000-95.000.

Perspectivas y escenarios

Dadas las condiciones, se plantean al menos tres escenarios para los próximos meses en el precio de bitcoin:

* Recuperación: si se produce un giro de política monetaria (por ejemplo, recorte de tasas o aumento de liquidez) y mejora la confianza, bitcoin podría retomar la tendencia alcista hacia niveles previos o superiores.

* Estancamiento/oscillación lateral: en caso de ausencia de catalizadores claros, el activo podría moverse lateralmente entre rangos de u$s 100.000 a u$s 120.000 hasta que se decante una dirección.

* Caída adicional: si los factores negativos prevalecen (menos liquidez, mayor aversión al riesgo, soporte técnico roto), bitcoin podría caer hasta el rango de u$s 88.000-95.000.

"La caída actual de bitcoin no garantiza que sea el fondo, y el riesgo de nueva caída existe. Comprar puede ser oportuno solo con horizonte y tolerancia claros; esperar puede ofrecer mayor seguridad; retirarse es válido para quienes quieren preservar capital o no soportan volatilidad"

¿Comprar, esperar o retirarse?

La elección depende del perfil de riesgo, horizonte de inversión y razón para tener bitcoin:

* Comprar: podría considerarse solo si el inversor tiene alto tolerancia al riesgo, horizonte a mediano-largo plazo y está dispuesto a absorber posibles caídas. Además, hacerlo gradualmente (dollar-cost averaging) reduce el riesgo de entrar en el momento equivocado.

* Esperar: para quienes tienen menor tolerancia al riesgo o están más orientados al corto plazo, puede ser prudente observar cómo evoluciona el mercado, qué decide la Fed y si se mantiene soporte técnico antes de entrar.

* Retirarse (vender): podría considerarse si bitcoin ha cumplido un objetivo específico para el inversor, si se desea reducir exposición al riesgo cripto, o si se percibe que el entorno macroeconómico será adverso en los próximos meses.