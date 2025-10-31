El caso del producto argentino para golosinas y artículos de belleza que llega a Sudáfrica

Sudáfrica abrió su mercado a la importación de colágeno hidrolizado en polvo de origen bovino para consumo humano - que es utilizado como componente en golosinas y en artículos de belleza – procedente de la República Argentina.

El Departamento de Agricultura, Reforma Agraria y Rural (DALRRD por sus siglas en inglés) de Sudáfrica informó al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) la aceptación de los requisitos contenidos en el certificado sanitario propuesto por el organismo argentino para los envíos de colágeno hidrolizado en polvo de origen bovino para consumo humano por lo que la medida ya está vigente.

Se trata del resultado de tres meses de negociaciones llevadas adelante por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, el SENASA y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación en los que hubo intercambios técnicos hasta arribar a un acuerdo en cuanto a los requisitos que deben acompañar los envíos.

Sudáfrica, que importa unas 5 mil de toneladas anuales de colágeno hidrolizado en polvo de origen bovino para consumo humano, se suma a otros 22 mercados abiertos por la Argentina a los que exporta este producto.

En lo que va de 2025, el organismo sanitario nacional certificó la exportación de 5.382 toneladas de colágeno hidrolizado en polvo de origen bovino a diferentes destinos siendo los principales: Alemania, EE:UU., Gales, Turquía y Australia.