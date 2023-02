El consumo responsable es negocio: cómo ahorrar o ganar plata con la moda circular

La situación económica complicada que atraviesa el país impulsa ciertos cambios en los hábitos de consumo. Como sucede en cada periodo crítico, la compra y venta de ropa de segunda mano se reaviva. En Rosario, cada vez crecen más las ferias y los emprendimientos que ofrecen esta posibilidad de ahorrar o ganar plata dandolé otra oportunidad a aquellas prendas usadas pero que aún permanecen en buen estado.

Esta tendencia de la moda circular, es impulsada además por aquellas personas que optan por un consumo responsable a la hora de vestirse. Vale destacar que reciclar y reutilizar la ropa contrarresta el impacto que tiene la industria de la indumentaria, una de las más contaminante del mundo y que emite más carbono que los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos.

“El público que tenemos es muy variado y de todas las edades. En el último tiempo la gente se volcó más por la ropa usada en busca de mejores precios. Además, antes quizás la regalaba y hoy piensa en generar un ingreso extra”, explica a Ecos365 Laura, una de las delegadas y feriante de El Roperito, la conocida feria americana ubicada a continuación del Mercado Retro La Huella, en la parte oeste del Parque Norte (Av. Rivadavia desde Pueyrredón y Av. Illia hasta calle Rodríguez).

Esta iniciativa funciona desde el 2001 impulsada por la crisis económica que atravesó la Argentina por aquel entonces y que depende de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio. Hoy el espacio se compone por más de 60 puestos de exposición y venta de indumentaria, como así también accesorios usados para grandes y chicos. Según señalan quienes están al frente, el público que se acerca va desde jóvenes que van a buscar las camisas floreadas que usaban los abuelos, la gente que le gusta la ropa vintage y muchos curiosos que recorren los stands como un paseo más de compras.

El Roperito, la feria americana ubicada en el Parque Norte (Av. Rivadavia desde Pueyrredón y Av. Illia hasta calle Rodríguez).

Allí se pueden encontrar jean por mil pesos, percheros con prendas por $500, ropa de marca, trajes de hombre entre otras opciones. En tanto, para aquellos interesados en entregar sus prendas para ser vendidas en ese mercado deben cumplir con ciertas condiciones. Cada producto debe estar limpio, “impecable” y no puede estar roto. “Una vez que es recibido, cada feriante lo organiza, lo exhibe, lo guarda para la próxima temporada o lo pone de oferta según el caso”, aclara la delegada.

Bajo el mismo nombre, pero una década después, surgió otro emprendimiento precursor en materia de moda circular y que hoy se encuentra en plena expansión. Se trata de El Roperito, una boutique de ropa de segunda mano con sede en Rosario y en Funes. En la ciudad, el negocio debió mudarse de local en el 2022 ya que el espacio que tenían les quedó chico frente al gran movimiento entre la oferta y demanda.

“Desde que abrimos tenemos un crecimiento sostenido pero notamos que a partir de las crisis económicas la tendencia se impone con más fuerza. Hoy tenemos más de 4000 proveedores, es decir personas que nos entregan en concesión las prendas para que las vendamos”, explica a Ecos365 Pilar al frente del emprendimiento quien dejó recientemente la abogacía para dedicarle tiempo completo a esta actividad.

En su caso, lo que la motorizó a lanzar la propuesta fue de la mano de la maternidad y la idea de prolongar la vida útil de la ropa cuando el uso va por detrás del crecimiento de los chicos. Sucede que le llamó mucho la atención el intercambio de ropa que hacía con sus cuñadas entre las prendas de su hija y sus primitas. Como es habitual en muchas familias, la ropa va pasando de un integrante a otro a medida que van creciendo. Lo que Pilar puso en práctica fue extenderlo más allá de los familiares y amigos para generar una comunidad y así poder monetizarlo.

El Roperito, una boutique de ropa de segunda mano con sede en Rosario y en Funes.

“Desde chica tuve en mente la idea del consumo responsable y aplico en mi vida muchos hábitos sustentables. De hecho, me especialicé en derecho ambiental. Vi que esto se hacía afuera y me motivó a emprender”, explica Pilar y agrega que no solo reciben ropa de bebe, niños, adolescentes y adultos sino que también aceptan artículos, juguetes, libros y todo aquello que pueda tener una segunda vida.

La diferencia con la feria antes mencionada, es que solo admiten ropa de marcas reconocidas, tanto nacionales como internacionales, para garantizar la durabilidad de las prendas y porque es lo que su público va a buscar. De esta forma, se pueden encontrar desde una remera de Rapsodia por $3000, unas zapatillas Converse de niños por $4500 o un mono H&M por $5000. Vale remarcar que en el local de Rosario no se comercializa ropa masculina por una política de seguridad.

Además de sus sucursales, funciona una tienda online y dos veces al año se realizan liquidaciones, al final de cada temporada (verano e invierno), de hasta un 30% de descuento. Y lo que es interesante de destacar es que cuando las prendas no se venden, se hacen las devoluciones a quienes las dejaron en concesión. No obstante, si no son retiradas el lugar las dona a distintas ONGs con las que colaboran desde hace años.

¿Cómo se puede ganar plata vendiendo aquello que no se usa?

Según señalan desde El Roperito, cada vez son más las jóvenes de entre 18 y 25 años que descubren el lugar y que les parece una idea genial tanto hacerse de las prendas a un precio tentador como entregar las suyas para recibir un dinero extra vendiendo aquello que ya no usan. Mudarse, hacer un viaje, o renovar el placard son las principales motivaciones.

“Seleccionamos y ponemos el precio a los artículos teniendo en cuenta la marca, el estado, el estilo y su precio actual en el mercado. Como referencia, recomendamos mirar nuestros precios en los locales o tienda online. De cada venta, nuestra comisión es del 50% y los pagos se realizan a mes vencido”, explica Pilar y agrega que por mail se informa el detalle de lo vendido, el monto para cobrar y el plazo.

Una moda apoyada por celebridades

Sofia Zamolo, Lizardo Ponce, Marou Rivero, Celeste Cid, Julieta Zylberberg, Pamela David, Alexander Caniggia y su novia Melody Luz entre otros famosos, eligen esta metodología para sumarse a una vida más sustentable. Todos tienen su perfil en la app que vende ropa usada y se recauda más de medio millón por mes. Mientras algunos donan lo recaudado a ONGs, como Casa Ronald o Fundación Pilares, otros deciden que todo lo que venden sea para ellos.

Se trata de Renová tu vestidor, un negocio que a casi nueve años de su creación en enero de 2014, el sitio web renovatuvestidor.com tuvo un crecimiento exponencial. Acompañando de la tendencia y necesidad de reducir los desechos de ropa y en la línea de que aumenta la cantidad de usuarios que realizan compras de moda de manera online, RVT se convirtió en un negocio millonario.

¿Cómo funciona?

Cada persona puede crearse una cuenta, como cualquier otra red social, desde el sitio web o desde la aplicación con el celular y formar parte de este fenómeno en el que se vende (y también se compra) desde la tranquilidad de la casa. Los vendedores cargan sus prendas en la plataforma con varias fotos, un precio que deciden, describen las características, eligen método de envío y publican. Así de fácil: una persona llegó a recaudar 10 millones de pesos en 2022. Es que de acuerdo a los números de la compañía pueden llegar a tener una ganancia de entre 400 mil y 800 mil pesos por mes.

Así, lo que comenzó con una feria de ropa usada en la casa de Cecilia Membrado después de casarse con Ignacio Basaldúa, también socio junto a su hermano Gonzalo, se convirtió en una comunidad de más de un millón y medio de personas de todas partes de Argentina, que ahora también llegó a Chile.