El dilema de los créditos UVA: ¿poner más dólares hoy o guardarlos para cancelar antes?

El regreso del crédito hipotecario UVA durante 2024 y 2025 permitió que miles de familias vuelvan a pensar en la vivienda propia. Sin embargo, hacia el final de 2025 y con proyecciones más estables para 2026, surge una duda clave entre quienes cuentan con ahorros en dólares: ¿conviene usar más dólares como anticipo inicial o preservarlos para una eventual cancelación anticipada del préstamo?

La respuesta no es única y depende de variables macroeconómicas, financieras y personales, pero el escenario actual permite delinear algunas conclusiones relevantes.

Un nuevo contexto para el UVA

A diferencia del período 2017-2019, el crédito UVA reaparece en un entorno distinto. La inflación sigue siendo elevada, pero muestra una tendencia descendente; el tipo de cambio se mantiene relativamente estable y el sistema financiero volvió a ofrecer plazos más largos y tasas reales positivas pero moderadas.

En este marco, el UVA vuelve a cumplir su función original: trasladar la inflación al capital adeudado, pero con mayor previsibilidad que en ciclos anteriores. Esto hace que el peso del capital inicial sea una variable determinante en el costo total del crédito.

Ventajas de un anticipo mayor en dólares

Destinar una mayor cantidad de dólares al anticipo tiene un beneficio inmediato y concreto: reduce el capital en UVA desde el inicio, achicando la cuota y el riesgo financiero a lo largo de toda la vida del crédito.

Un menor capital inicial implica:

* Cuotas iniciales más bajas.

* Menor sensibilidad ante eventuales rebrotes inflacionarios.

* Mayor margen frente a caídas de ingresos reales.

Para perfiles conservadores, con ingresos ajustados o sin capacidad de ahorro mensual sostenida, poner más dólares al inicio funciona como un seguro financiero.

El valor estratégico de conservar dólares

Sin embargo, guardar los dólares también tiene lógica. En créditos UVA, la cancelación anticipada —total o parcial— es una herramienta clave para reducir el impacto de la indexación.

Si la inflación se mantiene en descenso y los ingresos acompañan, contar con dólares permite:

* Cancelar capital en momentos estratégicos.

* Reducir plazos y ahorro total de intereses.

* Tener liquidez ante shocks económicos o personales.

Además, los dólares siguen siendo, para el ahorrista argentino, un activo de cobertura frente a eventos imprevistos, incluso en escenarios de mayor estabilidad.

¿Qué conviene hacia 2026?

Con las proyecciones actuales, muchos analistas coinciden en una estrategia intermedia:

usar una parte relevante de los dólares para el anticipo y preservar otra para futuras cancelaciones.

Esta combinación reduce el riesgo inicial del crédito y, al mismo tiempo, mantiene flexibilidad financiera. La clave es evitar ingresar al UVA con una relación cuota-ingreso demasiado ajustada y sin colchón de ahorro.

Una decisión financiera, no ideológica

El crédito UVA no es ni bueno ni malo por definición: es una herramienta que exige planificación. En el escenario de fin de 2025 y comienzos de 2026, con mayor orden macroeconómico pero incertidumbres latentes, la decisión sobre los dólares debe pensarse como estrategia financiera y no como apuesta al dólar o al peso.

En definitiva, menos deuda desde el inicio reduce riesgos; más liquidez preservada aporta libertad. El equilibrio entre ambas variables será, para muchas familias, la verdadera clave del éxito del crédito hipotecario en esta nueva etapa.