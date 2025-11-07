El dólar bajo la lupa: ¿qué esperan para el año próximo las principales consultoras?

Un informe de LatinFocus, que reúne las proyecciones de más de 40 consultora, analizó el panorama y proyectó qué puede ocurrir en 2026 con el precio de la moneda.

“El peso ha mostrado volatilidad durante el último mes debido a la fluctuación del sentimiento de los inversores y a la intervención directa del gobierno estadounidense en el mercado de divisas”, señala el informe.

Así, la media de las consultoras prevé que tanto el oficial como el informal “se debiliten para finales de 2026″.

“Los analistas estiman que el peso cerrará 2026 a ARS 1774,2 por USD”, apunta la proyección.

En relación a las tasas, los analistas advirtieron por la volatilidad que sufren semana tras semana “debido a la fluctuación del sentimiento de los inversores respecto a los activos del país”.

“Nuestro consenso apunta a que los tipos de interés del mercado caerán hasta finales del próximo año, a medida que la inflación disminuya y el sentimiento de los inversores se fortalezca tras la victoria de Milei en las elecciones de mitad de mandato”, indicaron.

Los analistas de FocusEconomics prevén que el tipo de interés del mercado termine 2026 en el 20,38% y 2027 en el 14,35%.