El éxito del “café al paso”: un concepto gastronómico que renovó la peatonal santafesina

Cualquier momento es bueno para disfrutar de un rico café, en el comienzo del día, a media mañana o por la tarde y en tiempos de pandemia, de la mano del boom del “take away” se instaló un novedoso emprendimiento en uno de los lugares más transitados de la capital de Santa Fe.

Ubicado en calle San Martín, en plena peatonal santafesina, donde históricamente había un tradicional puesto de diarios y revistas, se decidió refuncionalizar el espacio y se transformó en “Coffee Point”, un nuevo emprendimiento gastronómico que ofrece una experiencia distinta a un consumidor express.

“La idea surgió mucho antes de la pandemia, a principios del 2018”, cuenta a Ecos365, Maximiliano “Pichu” Figueira, un joven empresario gastronómico de la ciudad de Santa Fe, que con su socio Nicolás, están detrás del proyecto. Lo terminó de confirmar en un viaje al exterior, donde vio una cafetería muy particular y dijo: “En Santa Fe tiene que haber algo así”.

"Decidí transformar la pandemia en una oportunidad, ya que, al estar encerrados, con restricciones para la apertura de los locales, vi que la idea de ofrecer un producto al aire libre, de forma ágil y rápida, donde el cliente pasa, compra y se va, era viable. Eso terminó de darme el impulso inicial”, relata.

Figueira, desde un principio, buscó posicionarse en uno de los lugares más concurridos de la ciudad: “La Peatonal de Santa Fe”.

El proyecto tenía una gran ventaja, no era necesario alquilar un inmueble de grandes dimensiones, al no contar con disposición de mesas, no se juntaban las personas y por eso, decidió presentar un render con imágenes y distintos diseños a la Agrupación de Amigos de calle San Martín, que son los encargados de administrar los sectores concesionados de la peatonal santafesina.

“De entrada les gustó mucho la idea, de transformar un espacio que estaba desocupado, en algo estético y novedoso”, comentó el empresario que cuenta con experiencia en el rubro, “eso me ayudó y me dijeron que tenían destinado un lugar que podía ser viable, y así fue”, detalló Figueira.

Se firmó un contrato de alquiler, a cambio de un canon mensual, por la concesión del stand y le otorgaron la llave, de lo que era anteriormente era un tradicional puesto de diarios y revistas.

En el Café al Paso, no existen mesas, es más rápido, para llevar, estilo kioscos, sin tanto personal y reducido uso de metros cuadrados.

La transformación

“En un box de 3,40 por 1,70 metro, a un puesto de diarios, lo transformamos en una cafetería”, señala Maxi.

“Nos llevó cómo 4 meses, ya que tuvimos que realizar todas las instalaciones a medida”. Arrancamos en pandemia y no se conseguía vidrios, acero inoxidable y los equipos que encargamos, por las dimensiones demoraron en la entrega. Eso fue lo que más inconvenientes nos generó", recordó.

"Fue costoso hacer el freezer de acero inoxidable y la heladera a medida, con una visual adelante y que se abre por atrás", agregó.

Nos adaptamos al tamaño reducido que tiene el puesto. Para hacer rendir cada espacio, centímetro que teníamos, lo aprovechamos con algo.

"Cuando terminamos de armar el stand con la cafetería, notamos que no existía una reglamentación para eso y decidimos utilizar la misma que se usa para habilitar un kiosco, que te permite vender cosas cerradas y productos elaborados", explicó.

Coffee Point, inauguró en enero de 2021, sus socios aseguraron que estaba todo listo y decidieron realizar la apertura al calor del verano santafesino.

“Fue una locura, hacía 35 grados de temperatura y nos obligó a desarrollar otros productos que fueran más de estación o temporada” señala uno de sus socios a Ecos365. “Mas allá del tradicional café y medialunas, fuimos sumando otras alternativas como jugos détox, naturales y exprimidos”, detalló.

"Así, empezamos a darle rodaje a distintos proveedores que también son pequeños emprendedores de la ciudad, para buscarle una opción saludable", indicó sobre la idea de trabajar también con la cadena de insumos.

Comenzando con un horario flexible, al ritmo que impone la peatonal santafesina, decidieron sumar los pedidos a través de Whatsapp. Con solo un mensaje, pactas la hora que vas a pasar por Coffee Point y te llevas el producto.

"Así se fue generando una clientela, que desde el comienzo fueron los mismos empleados de los locales comerciales de la zona. Para no perder el tiempo, con un mensaje se realiza el pedido, se lo preparamos y cuando llegan está todo listo, pagan, retiran y siguen con sus actividades", señaló.

Con el local creo que logramos lo que queríamos, una buena estética, que potencie el lugar en plena peatonal y que llame la atención al público.

“Recién estamos arrancando y nos llegan propuestas de abrir otras sucursales tanto en Santa Fe, como en Rosario. Pero pasaron sólo seis meses del arranque y estamos enfocados en seguir posicionando el producto", explicó Maxi.

Tenemos pensado abrir otro más casi seguro, estamos estudiando el lugar y el formato. Considerando el flujo de gente y el movimiento económico.

Así fue que “al paso”, surgió Coffee Point.