El mercado cambiario se tensiona en el arranque del mes: sube el dólar oficial

El dólar oficial inicia la primera semana de noviembre una presión alcista y es que tras el retroceso que tuvo después de la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) no fue tanto como la que proyectaba el mercado, a diferencia de lo que ocurrió en bonos y acciones.

Es así que el dólar mayorista inicia noviembre al alza ya que opera en $1.472 este lunes. Esto sucede luego de que la semana pasada, la primera poselectoral, cayera $47 o 3,15%, aunque eso no alcanzó para revertir la suba mensual, que fue de 4,7%.

De manera similar, el dólar minorista abre en promedio a $1.422,335 para la compra y $1.478,506 para la venta, según el Banco Central (BCRA). Viene de tener una caída semanal del 2,8%, pero un aumento mensual del 4,9%.

En tanto, en el Banco Nación (BNA), la divisa norteamericana cotiza a $1.490 para la venta y el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.917,5.

Entre los dólares financieros, que arrancaron la jornadas con pérdidas revierten la tendencia. El dólar MEP sube a $1486,70; en tanto, el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.506,87. En el mercado informal, el dólar blue opera a $1.445 para la venta, tras un retroceso semanal de $80.

En el sector del dólar futuro, los plazos más cortos suben mientras que los largos caen. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de noviembre llegará a $1.479 y que en diciembre lo hará a los $1.517.