El mercado olfatea un recorte de tasas en EEUU y el oro vuelve a cobrar protagonismo

Los precios del oro subieron este lunes y tocaron máximos de más de diez días, apoyado por las crecientes expectativas de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal en diciembre y por la debilidad del dólar.

En ese contexto, el metal precioso al contado escaló un 1% a u$s4.147,15 por onza, su máximo valor desde el 13 de noviembre. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre ganaron un 1,3% a u$s4.118,45 la onza. En tanto, el índice dólar cayó ligeramente, abaratando el precio del oro para los tenedores de otras divisas.

"El mercado está cada vez más convencido de que la Reserva Federal va camino de recortar las tasas en diciembre", indicaron los expertos. Una combinación de (expectativas de) tasas más bajas y un dólar más débil ha ayudado al oro en este entorno.

El viernes, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams afirmó que las tasas podrían bajar sin poner en peligro el objetivo de inflación de la entidad, al tiempo que ayudarían a protegerse contra una caída del mercado laboral.

El oro, un activo sin rendimientos, tiende a comportarse bien en entornos de tipos de interés bajos.

Los inversores aguardaban indicadores económicos clave, como las ventas minoristas, las solicitudes de subsidio de desempleo y las cifras de precios de producción de Estados Unidos, que se publicarán a finales de esta semana.

En el frente geopolítico, Estados Unidos y Ucrania prosiguieron el lunes las conversaciones en Suiza para llegar a un plan de paz aceptable para ambas partes, tras acordar modificar una propuesta estadounidense que Kiev y sus aliados europeos consideraron una lista de deseos del Kremlin.

En otros mercados, la plata al contado subió un 1,7% a u$s50,73 la onza, el platino subía un 2,3% a u$s1.559,50, mientras que el paladio sumaba un 1,9% a u$s1.436,25.