El ránking de los trabajos mejor pagos en Argentina: salarios en dólares

El mercado de trabajo en el sector de la tecnología no para de crecer en Argentina y el mundo, por lo que la demanda de estos profesionales es constante. Aunque los sueldos son solo una fracción de lo que se paga en el exterior, fácilmente pueden cobrar entre los u$s 2000 y los u$s 7000. Según la cotización del dólar blue, este monto significa entre $ 536.000 y $ 1.876.000, aproximadamente.

Para no perder competitividad, son comunes en este sector los ajustes salariales varias veces al año. Esto mitiga el efecto de la inflación junto a bonos por productividad y otros "extras" monetarios. También suelen ofrecer beneficios enfocados en el bienestar del empleado como horario flexible, generalmente trabajo full remoto o híbrido. Además, ofrecen más días de vacaciones.

Los puestos IT más requeridos

Los puestos más buscados de los últimos meses reúnen a profesionales de programación, producto, diseño y datos, según un reporte de mercado de tecnología de Morabits, empresa reclutadora para el sector IT en LATAM.

Desarrolladores WEB

En el rubro Tecnología, el reporte destaca a desarrolladores web. "Hemos visto una tendencia muy fuerte a demandar los frameworks más modernos del lenguaje de programación JavaScript, tales como React.js, Node.js, Vue.js. Muchas otras empresas optan por Python como lenguaje de Backend, utilizando frameworks como Flask y Django", relevaron.

También señala otra rama muy demandada, que no son "100% de desarrollo web": DevOps, DBAs, SysAdmins y SREs. Los codiciados programadores pueden aspirar para esas posiciones de salarios de entre u$s 5000 y u$s 7000 si tienen más de 5 años de experiencia y buen nivel de inglés.

Diseñadores de productos

Product Designers, Diseñadores UX/UI y Product Managers están entre los más buscados en esta rama de producto. Un Product Manager o Product Desiner puede pedir un salario de entre u$s 2000 y u$s 5000, teniendo en cuenta la startup y su estado de progreso, así como la experiencia del solicitante.

"Un gran valor agregado que ofrecen las start-ups, es equity como parte del paquete de compensación. Es decir, una parte de la empresa por haber sido parte de la construcción de ella en sus días más tempranos", consideró el informe.

Especialistas en datos

Los Data Scientists son muy demandados por startups dentro de la industria financiera, por lo general, con un título universitario o maestría. Un "científico de datos" con más de 5 años de experiencia puede pretender cobrar entre u$s 4000 y u$s 5000 al mes.

Mercado en alza

El panorama general del sector contrasta con los bajos sueldos medidos en dólares del mercado laboral argentino por eso cada vez más trabajadores buscan migrar a IT. A nivel mundial también hay un auge que impulsa estas profesiones.

"Vemos una tendencia fuerte al alza en los sueldos globales de tecnología o relacionados a la misma. Es cuestión de tiempo hasta que el mercado se termine de ajustar a valores más internacionales, se espera que tanto la demanda como la oferta de estos candidatos suba", concluyó el reporte de Morabits.