El turismo en alerta: agencias dejaron de tomar pesos para pagar viajes al exterior

En el marc de la gran inestabilidad económica que arrastra el país desde hace un tiempo, el sector turístico entró en alerta ante una eventual modificación del tipo de cambio para los viajes al extranjero. Ante la información sobre las posibles medidas que tomaría el gobierno nacional respecto del dólar, las agencias mayoristas de Rosario como Auckland y Ola decidieron dejar de aceptar pesos argentinos para el pago de servicios en el exterior.

Según pudo averiguar Ecos365, ya desde el martes los operadores mayoristas habrían frenado cualquier operación en pesos en lo que refiere a pagos para servicios en destinos fuera del país. Esto generó una cadena que terminó por afectar a las agencias medianas y chicas que, al no poder operar solas, se sumaron a esta decisión y hoy por hoy tampoco aceptan la moneda argentina.





Esto implica que tanto las personas que quieran viajar afuera a partir de ahora, como las personas con viajes por delante que no hayan terminado de pagar por los servicios en el exterior a sus operadores deberán, por el momento, abonar el total o cancelar su deuda en dólares.

En este sentido, Vanina Procopio, de la agencia Procopio Turismo, señaló a Ecos365 que la medida se extiende a todo el sector, quedando sólo por afuera las aerolíneas que aún siguen tomando pesos para el pago de vuelos al extranjero.

"Una persona contrató vuelos y hospedaje a través de una agencia por el valor de 2 mil dólares, pagó una parte con el equivalente en pesos y la otra parte la quedó debiendo, imaginando que tendría que afrontar una suba pequeña del dólar oficial en la tendencia en que viene subiendo en los últimos meses. Sin embargo, ahora por esta decisión se encuentra con que tiene que terminar de pagar con dólar billete", explicó Procopio.

La operadora turística sostuvo que el desenlace responde al hecho de que, ante la posibilidad de que el Gobierno encarezca el dólar para viajes al exterior, "nadie quiere arriesgarse" por miedo a cobrar con el dólar a un determinado precio y encontrarse con un valor mucho más alto a la semana siguiente.





"No es que está prohibido cobrar en pesos, es que no hay quién se quiera hacer cargo de la diferencia porque el pasajero te paga hoy al valor oficial que es $153 y yo lo transfiero el martes a la operadora mayorista y quizás para ese día el dólar vale u$s 200 por decisión del Gobierno. Como no sabemos de cuánto va a ser ese porcentaje de aumento que se baraja, en caso de implementarse este diferencial para el turismo, nadie quiere salir perdiendo", indicó Procopio.

Por otra parte, desde el Gobierno provincial señalaron que las personas que hayan contratado un paquete turístico al exterior a través de una agencia y hoy se encuentran con esta situación, pueden realizar su denuncia en el siguiente link: https://www.argentina.gob.ar/servicio/presentar-una-denuncia-contra-una-agencia-de-viajes