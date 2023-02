El uso compartido de contraseñas pagas de Netflix se implementará 'más ampliamente'

La era de compartir contraseñas de Netflix pronto llegará a su fin. Netflix tiene planes para hacer cumplir las reglas de uso compartido de contraseñas "más ampliamente" hacia fines del primer trimestre de 2023, anunció la compañía en su informe de ganancias de hoy .

“Si bien nuestros términos de uso limitan el uso de Netflix a un hogar, reconocemos que este es un cambio para los miembros que comparten su cuenta de manera más amplia”, escribe Netflix. “A medida que implementemos el uso compartido de pago, los miembros de muchos países también tendrán la opción de pagar más si quieren compartir Netflix con personas con las que no viven”.

La compañía también anunció que el CEO Reed Hastings dejará el cargo después de 25 años al frente de la empresa y pasará el relevo a Ted Sarandos, quien ya se desempeñaba como co-CEO, y Greg Peters, exdirector de operaciones de Netflix. Hastings no dejará la empresa por completo y, en cambio, asumirá el papel de presidente ejecutivo.

Una vez que lance el uso compartido de contraseñas, Netflix dice que espera alguna "reacción de cancelación" en cada mercado, pero que los beneficios a largo plazo de las personas que pagan por cuentas adicionales resultarán en "ingresos generales mejorados". No proporciona ninguna información sobre precios o una fecha específica, pero "más adelante en el primer trimestre de 2023" sugiere que podría entrar en vigor en algún momento de abril.

Por separado, el servicio también comenzó a permitir a los usuarios de Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y la República Dominicana comprar "viviendas" adicionales para cualquier persona que viva fuera del hogar principal del suscriptor. La represión del uso compartido de contraseñas es solo uno de los métodos que utiliza Netflix para complacer a los inversores a medida que el crecimiento de suscriptores continúa desacelerándose . Netflix informó alrededor de 7,6 millones de nuevos suscriptores globales en el cuarto trimestre de 2022. El número supera las expectativas de los analistas, pero aún representa una ligera disminución de los 8,2 millones de suscriptores que agregó aproximadamente en la misma época el año pasado.

La compañía lanzó una sólida lista de contenido en los últimos meses, que incluye Glass Onion: A Knives Out Mystery , Wednesday y Harry & Meghan . También lanzó un nuevo nivel con publicidad en noviembre . Aunque Netflix dice que está "satisfecho con los primeros resultados", es posible que tenga dificultades para despegar, según datos de la firma de análisis de suscripciones Antenna .

El plan Básico de $6.99 fue el menos popular de Netflix en el mes de noviembre, con solo el 9 por ciento de los nuevos suscriptores de Netflix en los EE. UU. inscribiéndose en el plan. Casi al mismo tiempo, Digiday informó que Netflix devolvió algo de dinero a los anunciantes después de que no cumplió con los objetivos de audiencia. Sin embargo, hay algunos signos de mejora. En diciembre, datos de Antenna obtenidos por The Wall Street Journal indican que el 15 por ciento de los nuevos suscriptores se inscribieron en el plan.

Netflix todavía se enfrenta a una dura competencia de otros servicios de streaming a medida que su número de suscriptores se estanca y busca sacar provecho de los que ya tiene. Disney Plus lanzó un nivel con publicidad el año pasado y continúa atrayendo suscriptores a un paquete con Hulu y ESPN Plus . Mientras tanto, HBO Max tuvo un estreno récord de House of the Dragon el año pasado, mientras que su debut en Last of Us le siguió de cerca, con 4,7 millones de espectadores en una sola noche.

Comienza a parecer que 2023 podría ser un año menos emocionante para Netflix, ya que continúa limitando el gasto en contenido a $ 17 mil millones , un recorte que se muestra en la línea de películas magras de este año .