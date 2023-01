Elon Musk promete una suscripción a Twitter Blue 'más cara' sin anuncios

Elon Musk dice que Twitter lanzará una nueva suscripción azul de "precio más alto" que no muestra anuncios en la plataforma. La suscripción actual de $7.99 por mes a Twitter Blue promete un 50 por ciento menos de anuncios en comparación con "personas no verificadas", aunque esta función aún no se ha implementado.

Una suscripción más costosa y sin publicidad podría ser la respuesta de Twitter a los decepcionantes números de suscriptores de Blue y la disminución del 40 por ciento en los ingresos publicitarios de Twitter, algo sobre lo que informa Alex Heath de The Verge en su último boletín Command Line . Además del nuevo nivel, Musk dice que Twitter también está trabajando en una forma de disminuir la frecuencia y el tamaño de los anuncios en Twitter, algo que ya insinuó en el pasado .

Todavía no sabemos cuánto costará el nivel sin publicidad o cuándo podría lanzarse, y Twitter ya no tiene un equipo de comunicaciones para contactar. La suscripción Blue existente viene con ventajas como una marca de verificación azul "verificado", la capacidad de deshacer tweets, una forma de cargar videos más largos de 1080p, un modo de lectura para hilos y clasificación priorizada en conversaciones .

Esto ocurre solo unos días después de que Twitter silenciosamente prohibiera a los clientes de terceros , como Tweetbot y Twitterrific. El jueves, la compañía actualizó su acuerdo de desarrollador para señalar que los desarrolladores no pueden usar la API de Twitter para "crear o intentar crear un servicio o producto sustituto o similar a las aplicaciones de Twitter".

Si bien ni Musk ni Twitter mencionaron nunca una razón para el cambio, es posible que Musk elimine las aplicaciones de terceros debido a las dificultades financieras de Twitter y una montaña de deuda que tiene a la compañía subastando muebles de oficina y otras decoraciones por valor de miles de dólares .

Como señala mi colega Mitchell Clark , mientras que algunos desarrolladores pagan para acceder a la API de Twitter, Twitter no muestra anuncios a través de ella, lo que impide que la empresa obtenga ingresos publicitarios. Además, es posible que las personas que usan aplicaciones de terceros no vean la necesidad de comprar una suscripción a Twitter Blue, ya que algunas de ellas ya ofrecen una experiencia de Twitter mejorada (y, a veces, sin publicidad).

Twitter ya otorga una prima de $ 3 a las suscripciones de Blue desde dispositivos iOS o Android como una forma de compensar la comisión que Apple y Google obtienen de las compras dentro de la aplicación. Si bien Blue ha estado disponible en iOS como una suscripción de $11 por mes desde que se relanzó en diciembre, Twitter lo puso a disposición de los usuarios de Android el jueves por el mismo precio . También hay una opción para comprar una suscripción de un año a Blue a una tarifa con descuento de $84 .