En Rosario, los precios de cortes parrilleros superaron a la inflación: ¿cuáles son?

Según un relevamiento del IPCVA, en octubre los precios minoristas promedio de la carne vacuna en Rosario mostraron una variación del 2,9% con respecto al mes anterior, un 35,2% desde que comenzó el año 2025 y un alza del 60,5% con respecto a octubre 2024.

El precio de la media res en esta plaza muestra una variación del 2,3% con respecto al mes anterior, un 31% desde que comenzó el año 2025 y un 56,5% en comparación con octubre 2024.

Las mayores subas de precios en octubre 2025 en esta plaza se dieron en la tapa de asado (4,6%), el matambre (4,4%) y la colita de cuadril y el bife angosto (4,1%). En cambio los que no han sufrido grandes variaciones en sus precios fueron la picada común (0%), el roast beef (1,7%) y la falda y cuadrada (1,8%).

Qué pasó con el pollo y el cerdo

El precio del pollo fresco exhibió una variación -0,2%, con respecto a septiembre 2025, un 17,7% desde que comenzó el año y una aumento interanual del 24,1%.

Por su parte, el precio del pechito de cerdo tuvo una variación del 2,9% con respecto al mes anterior, un 14% desde que comenzó el año y del 34,7% comparándolo a los valores registrados un año atrás.